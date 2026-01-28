Nettoyeur haute pression K 4 FJ
Le K 4 FJ est idéal pour un nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité sur les voitures ainsi que dans les allées et sur les surfaces autour de la maison. Canon à mousse inclus.
Le nettoyeur haute pression K 4 FJ est l'allié idéal pour un nettoyage régulier des salissures moyennement tenaces, par exemple sur les véhicules et les surfaces de moyenne superficie autour de la maison. L'équipement comprend un pistolet, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse à jet crayon rotatif contre les salissures les plus tenaces ainsi qu'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté. La lance d'arrosage VPS offre un réglage confortable de la pression par simple rotation et assure ainsi un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces. La rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de saletés tenaces. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil. Avec canon à mousse supplémentaire et 1 l de shampoing voitures pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 130
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|1800
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids emballage inclus (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inclus dans la livraison
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Filtre à eau intégré