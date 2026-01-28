Des performances séduisantes : le K 5 WCM et son moteur refroidi à l'eau, puissant et durable, éliminent les saletés en un tour de main. Grâce aux lances d'arrosage incluses, les allées, les terrasses et les voitures sont nettoyées en un tour de main. Pour un nettoyage particulièrement efficace et en douceur, la pression s'ajuste confortablement par simple rotation de la lance d'arrosage Vario Power (VPS). Autres équipements astucieux : la rotabuse à jet crayon rotatif et un filtre à eau intégré qui garantit une protection fiable de la pompe contre les particules de saleté.