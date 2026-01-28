Hogedrukreiniger K 5 WCM
Prestaties die overtuigen: de K 5 WCM hogedrukreiniger met watergekoelde en krachtige motor is perfect voor het aanpakken van vuil op paden, terrassen en voertuigen.
Prestaties die overtuigen: de K 5 WCM met zijn krachtige, duurzame en watergekoelde motor verwijdert vuil in een handomdraai. Paden, terrassen en voertuigen kunnen snel worden schoongemaakt met de spuitlansen. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de Vario Power-spuitlans door deze te draaien – voor bijzonder effectieve en zachte reiniging.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergent
- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjes
- De slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
PremiumFlex hogedrukslang
- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|15,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|369 x 329 x 901
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Videos
Toepassingen
- Tuinmuren en stenen muren
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen