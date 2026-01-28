Prestaties die overtuigen: de K 5 WCM met zijn krachtige, duurzame en watergekoelde motor verwijdert vuil in een handomdraai. Paden, terrassen en voertuigen kunnen snel worden schoongemaakt met de spuitlansen. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de Vario Power-spuitlans door deze te draaien – voor bijzonder effectieve en zachte reiniging.