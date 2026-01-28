Nettoyeur haute pression K Mini Plus
Le plus petit nettoyeur haute pression de Kärcher élimine la saleté en un rien de temps et est facile à transporter et à ranger. Grâce au kit de tuyaux inclus, il est prêt à l'emploi.
Compact et léger, le K Mini Plus est aussi le plus petit parmi les nettoyeurs haute pression de Kärcher. Grâce à son format compact et à son faible poids, il se transporte et se range facilement. Ce petit concentré de puissance est idéal pour un nettoyage rapide et efficace des balcons, du mobilier de jardin et de terrasse ainsi que des vélos et des petites voitures. La prise en main se fait naturellement : le pistolet, le tube rallonge et la lance d'arrosage Vario Power se montent en quelques gestes. Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet grâce au système Quick Connect. Le flexible haute pression PremiumFlex ultra fin de 5 mètres ne s'emmêle pas et offre une flexibilité et une liberté de mouvement maximales pendant le processus de nettoyage. Une boîte à accessoires amovible permet de ranger soigneusement tous les éléments fournis. Grâce au kit de tuyaux inclus, comprenant un tuyau d'arrosage de 6 mètres, 2 raccords de flexible (dont un avec Aqua Stop) et un nez de robinet pour les robinets intérieurs, le K Mini Plus est prêt à l'emploi. Le kit de tuyaux peut être rangé dans un sac à accessoires séparé..
Caractéristiques et avantages
Appareil compact et légerSe range avec un encombrement minimal à l'intérieur comme à l'extérieur. Facile à transporter pour un nettoyage flexible.
Boîte à accessoires amovibleRangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlex ultra finEnroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle. Flexibilité maximale pendant le nettoyage.
Rangement du câble pratique
- Enroulement et déroulement faciles et rapides du câble d'alimentation.
- Fixation pratique du câble d'alimentation sur le pied de l'appareil.
Système Quick connect
- Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|1400
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,9
|Poids emballage inclus (kg)
|6,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|278 x 233 x 296
Inclus dans la livraison
- Rallonge de lance
- Pistolet haute pression: G 110 Q Short
- Vario Power Jet
- Flexible haute pression: 5 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Kit raccord pour robinet (intérieur et extérieur)
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble