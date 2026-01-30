Nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Home
Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Home, offrant un rendement surfacique de 60 m²/h, est doté d'un moteur refroidi à l'eau, d'un flexible PremiumFlex et d'un enrouleur de flexible et adapté aux salissures importantes. Home Kit inclus.
Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Home est idéal pour éliminer les salissures tenaces sur la maison et la voiture. Le moteur refroidi à l'eau et de ce fait durable est conçu pour les nettoyages fréquents et garantit des performances fiables. Parallèlement, l'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex assure le confort et une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien, ce qui permet un travail sans fatigue. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement et facilement. La lance d'arrosage Multi Jet 4 en 1 innovante réunit 4 formes de jet qui se règlent aisément en tournant la tête de la lance d'arrosage. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades. De plus, le concept de détergent 2Way!Wash™ assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Outre le câble, les accessoires se rangent, eux aussi, facilement sur l'appareil tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Une assistance est fournie par l'appli Kärcher Home & Garden avec assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces utiles.
Caractéristiques et avantages
Concept astucieux de l'appareilLa conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux. Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.
Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold™ et Quick ConnectCOMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées pour le nettoyage de surfaces étendues. Raccord Quick Connect pour une fixation facile du flexible haute pression.
Multi Jet 4 en 1De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation. Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Concept de détergent 2Way!Wash™
- Le concept de détergent innovant offre une flexibilité maximale et un dosage optimal pour toutes les tâches de nettoyage.
- La dispense du détergent peut se faire via l'appareil et la buse Multi Jet ou, pour augmenter la quantité de mousse, via le canon à mousse avec dosage de détergent inclus.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 30 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage durable composé d'au moins 80 % de papier recyclé.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|18,8
|Poids emballage inclus (kg)
|28,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduction de la pression de maintien côté pistolet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2 en 1
- Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse
- Poignée télescopique
- Poignée intégrée
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: Avec système d'enroulement rapide
- Roues avec finition à composants souples
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobilehomes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 7 Comfort Premium Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.