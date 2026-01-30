Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Home est idéal pour éliminer les salissures tenaces sur la maison et la voiture. Le moteur refroidi à l'eau et de ce fait durable est conçu pour les nettoyages fréquents et garantit des performances fiables. Parallèlement, l'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex assure le confort et une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien, ce qui permet un travail sans fatigue. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement et facilement. La lance d'arrosage Multi Jet 4 en 1 innovante réunit 4 formes de jet qui se règlent aisément en tournant la tête de la lance d'arrosage. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades. De plus, le concept de détergent 2Way!Wash™ assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Outre le câble, les accessoires se rangent, eux aussi, facilement sur l'appareil tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Une assistance est fournie par l'appli Kärcher Home & Garden avec assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces utiles.