Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Home
De K 7 Comfort Premium Home hogedrukreiniger met een oppervlakteprestatie van 60 m²/u, watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel voor zware vervuiling. Incl. Home Kit.
De K 7 Comfort Premium Home hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van zware vervuiling rondom het huis en de auto. De watergekoelde en daardoor duurzame motor is ontworpen voor frequente reinigingstaken en garandeert betrouwbare prestaties. De geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang biedt gemak en grote flexibiliteit. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de houdkracht merkbaar, wat moeiteloos werken mogelijk maakt. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende spuitpatronen die handig kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, passend bij de uit te voeren taak. Naast de kabel kunnen ook de toebehoren eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Ondersteuning wordt geboden door de Kärcher Home & Garden-app met toepassingshulp en handige tips en tricks.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
- Het apparaatontwerp heeft georganiseerde kabel- en slanginvoeren en -uitvoeren. Dit garandeert bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen in het algemeen gemakkelijker.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met de slang- en kabelaansluitingen naar de stroom- en waterbron maakt het reinigen veel comfortabeler.
4-in-1 Multi Jet
- Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
PremiumFlex hogedrukslang
- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
- Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
- Duurzame verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|28,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukvermindering op de spuitpistoolknop
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde draaggreep
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelwisselfunctie
- Wielen met zachte componentenstructuur
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Hekken
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 7 Comfort Premium Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.