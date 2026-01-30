De K 7 Comfort Premium Home hogedrukreiniger is ideaal voor het verwijderen van zware vervuiling rondom het huis en de auto. De watergekoelde en daardoor duurzame motor is ontworpen voor frequente reinigingstaken en garandeert betrouwbare prestaties. De geïntegreerde slanghaspel met PremiumFlex-slang biedt gemak en grote flexibiliteit. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de houdkracht merkbaar, wat moeiteloos werken mogelijk maakt. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende spuitpatronen die handig kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, passend bij de uit te voeren taak. Naast de kabel kunnen ook de toebehoren eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Ondersteuning wordt geboden door de Kärcher Home & Garden-app met toepassingshulp en handige tips en tricks.