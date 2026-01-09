Nettoyeur haute pression K 3 Premium Power Control
La variante Premium du nettoyeur haute pression K 3 Power Control comprend en plus un enrouleur de flexible. Les conseils d'utilisation sont des aides précieuses par le biais de l'application pour obtenir des résultats de nettoyage plus efficaces.
Les atouts du nettoyage haute pression moderne : les conseils d'utilisation soutiennent l'utilisateur par le biais de l'application Home & Garden en lui soumettant des astuces pratiques pour chaque tâche de nettoyage, pour obtenir des résultats de nettoyage encore meilleurs avec le nettoyeur haute pression K 3 Premium Power Control. De surcroît, l'application offre un service complet y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail service Kärcher. Également pratique : la pression se règle directement sur les lances d'arrosage et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control. La pression idéale est ainsi garantie sur toutes les surfaces. Le passage de la haute pression au mode détergent ne nécessite pas de changement de la lance d'arrosage et le détergent s'applique rapidement et facilement par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Premium Power Control de Kärcher séduit aussi avec son enrouleur de flexible doté d'une prise en main aisée, sa poignée télescopique rétractable pour une manipulation et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour accessoires, un pistolet haute pression et un câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Ce socle peut aussi servir de deuxième poignée.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortableLe flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place. Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles. Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Solution propre du réservoir
- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids emballage inclus (kg)
|7,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|340 x 281 x 677
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
