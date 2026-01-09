Les atouts du nettoyage haute pression moderne : les conseils d'utilisation soutiennent l'utilisateur par le biais de l'application Home & Garden en lui soumettant des astuces pratiques pour chaque tâche de nettoyage, pour obtenir des résultats de nettoyage encore meilleurs avec le nettoyeur haute pression K 3 Premium Power Control. De surcroît, l'application offre un service complet y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail service Kärcher. Également pratique : la pression se règle directement sur les lances d'arrosage et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control. La pression idéale est ainsi garantie sur toutes les surfaces. Le passage de la haute pression au mode détergent ne nécessite pas de changement de la lance d'arrosage et le détergent s'applique rapidement et facilement par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Premium Power Control de Kärcher séduit aussi avec son enrouleur de flexible doté d'une prise en main aisée, sa poignée télescopique rétractable pour une manipulation et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour accessoires, un pistolet haute pression et un câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Ce socle peut aussi servir de deuxième poignée.