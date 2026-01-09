Zo ziet moderne hogedrukreiniging eruit: de behulpzame toepassingshulp ondersteunt de gebruiker via de Home & Garden-app met praktische tips voor elke reinigingssituatie - voor nog betere reinigingsresultaten met de K 3 Premium Power Control hogedrukreiniger. De app biedt ook uitgebreide hulp met informatie over het apparaat, de toepassing en het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: de druk kan direct op de spuitlansen worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat op elk oppervlak de ideale druk wordt toegepast. Overschakelen van hogedruk- naar reinigingsmiddelmodus is mogelijk zonder de spuitlans te vervangen - en het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde reinigingsmiddeltank. De K 3 Premium Power Control van Kärcher maakt ook indruk met een ingebouwde slanghaspel voor comfortabel gebruik, een uitschuifbare telescoopsteel voor gemakkelijk transport en opslag, een staander voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De staander kan ook gebruikt worden als tweede draagbeugel.