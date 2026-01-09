Hogedrukreiniger K 3 Premium Power Control
De Premiumversie van de K 3 Power Control hogedrukreiniger bevat ook een ingebouwde slanghaspel. De toepassingshulp geeft tips via de Kärcher Home & Garden app - voor efficiëntere reinigingsresultaten.
Zo ziet moderne hogedrukreiniging eruit: de behulpzame toepassingshulp ondersteunt de gebruiker via de Home & Garden-app met praktische tips voor elke reinigingssituatie - voor nog betere reinigingsresultaten met de K 3 Premium Power Control hogedrukreiniger. De app biedt ook uitgebreide hulp met informatie over het apparaat, de toepassing en het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: de druk kan direct op de spuitlansen worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat op elk oppervlak de ideale druk wordt toegepast. Overschakelen van hogedruk- naar reinigingsmiddelmodus is mogelijk zonder de spuitlans te vervangen - en het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde reinigingsmiddeltank. De K 3 Premium Power Control van Kärcher maakt ook indruk met een ingebouwde slanghaspel voor comfortabel gebruik, een uitschuifbare telescoopsteel voor gemakkelijk transport en opslag, een staander voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De staander kan ook gebruikt worden als tweede draagbeugel.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met de praktische reinigingsmiddelentank is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|340 x 281 x 677
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: tank
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 3 Premium Power Control
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.