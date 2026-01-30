Le nettoyage à haute pression 2.0 : l'assistant d'application utile fournit à l'utilisateur des conseils pratiques pour chaque tâche de nettoyage par le biais de l'application Home & Garden afin d'obtenir des résultats de nettoyage encore meilleurs avec le nettoyeur haute pression K 3 Premium Power Control. De surcroît, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Également pratique : la pression se règle sur la lance d'arrosage et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 ml. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent Patio & Deck. Le détergent peut être appliqué rapidement et aisément par le biais du réservoir à détergent intégré. L'appareil séduit en outre par un enrouleur de flexible, une poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut également servir de poignée de transport.