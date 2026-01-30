Nettoyeur haute pression K 3 Premium Power Control Car & Home
La variante Premium du nettoyeur haute pression K 3 Power Control comprend un enrouleur de flexible. L'assistant d'application fournit des conseils par le biais de l'application pour de meilleurs résultats de nettoyage. Avec Car & Home Kit.
Le nettoyage à haute pression 2.0 : l'assistant d'application utile fournit à l'utilisateur des conseils pratiques pour chaque tâche de nettoyage par le biais de l'application Home & Garden afin d'obtenir des résultats de nettoyage encore meilleurs avec le nettoyeur haute pression K 3 Premium Power Control. De surcroît, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Également pratique : la pression se règle sur la lance d'arrosage et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 ml. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent Patio & Deck. Le détergent peut être appliqué rapidement et aisément par le biais du réservoir à détergent intégré. L'appareil séduit en outre par un enrouleur de flexible, une poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut également servir de poignée de transport.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortableLe flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place. Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles. Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Solution propre du réservoir
- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids emballage inclus (kg)
|10
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|340 x 281 x 677
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 3 Premium Power Control Car & Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.