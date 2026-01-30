Dit is hoe modern hogedrukreinigen eruitziet: de behulpzame applicatieconsultant ondersteunt de gebruiker via de Home & Garden-app met praktische tips voor elke reinigingssituatie - voor nog betere reinigingsresultaten met de K 3 Premium Power Control hogedrukreiniger. De app biedt ook een uitgebreide service, inclusief informatie over het apparaat, de toepassing en het Kärcher Serviceportaal. Een andere handige functie: de druk kan worden ingesteld op de spuitlans en gecontroleerd worden op het display van het G 120 Q Power Control spuitpistool. De Car set bevat een wasborstel om de grijze film te verwijderen en een schuimstraal die goed hechtend schuim levert en maximale vuiloplossende kracht, evenals 500 ml autoshampoo. De Home set bevat de T 1 Oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde reinigingsmiddeltank. Het apparaat maakt ook indruk met een slanghaspel, een uitschuifbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor grotere stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem.