De hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Home maakt het eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het ook heel eenvoudig om de juiste druk te vinden: de in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt de gebruiker met praktische tips over elke reinigingssituatie en reinigingsobject. Naast de toepassingshulp biedt de app nog andere handige functies, zoals montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Het apparaat maakt verder indruk met het G 160 Q Power Control-spuitpistool, de PremiumFlex hogedrukslang en de vuilfrees. Incl. Car & Home Kit met T-Racer T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger, foam jet, roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer het Plug 'n' Clean-systeem voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor comfortabel transport en ruimtebesparende opslag, het Quick Connect-systeem voor moeiteloos en tijdbesparend aansluiten en loskoppelen van de hogedrukslang en het spuitpistool, evenals de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.