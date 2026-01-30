Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
De K 4 Power Control Car & Home met PremiumFlex slang, wasborstel, foam jet, 1 l steen- en gevelreiniger, 1 l car shampoo en Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel.
De hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Home maakt het eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het ook heel eenvoudig om de juiste druk te vinden: de in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt de gebruiker met praktische tips over elke reinigingssituatie en reinigingsobject. Naast de toepassingshulp biedt de app nog andere handige functies, zoals montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Het apparaat maakt verder indruk met het G 160 Q Power Control-spuitpistool, de PremiumFlex hogedrukslang en de vuilfrees. Incl. Car & Home Kit met T-Racer T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger, foam jet, roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer het Plug 'n' Clean-systeem voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor comfortabel transport en ruimtebesparende opslag, het Quick Connect-systeem voor moeiteloos en tijdbesparend aansluiten en loskoppelen van de hogedrukslang en het spuitpistool, evenals de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|11,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|19,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|405 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter schuimreservoir, 3-in-1 car shampoo, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 4 Power Control Flex Car & Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.