Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home

De K 4 Power Control Car & Home met PremiumFlex slang, wasborstel, foam jet, 1 l steen- en gevelreiniger, 1 l car shampoo en Home Kit met terrasreiniger en reinigingsmiddel.

De hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Home maakt het eenvoudig om elk oppervlak met de juiste druk te reinigen. En dankzij de Kärcher Home & Garden-app is het ook heel eenvoudig om de juiste druk te vinden: de in de app geïntegreerde toepassingshulp ondersteunt de gebruiker met praktische tips over elke reinigingssituatie en reinigingsobject. Naast de toepassingshulp biedt de app nog andere handige functies, zoals montagehandleidingen, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Het apparaat maakt verder indruk met het G 160 Q Power Control-spuitpistool, de PremiumFlex hogedrukslang en de vuilfrees. Incl. Car & Home Kit met T-Racer T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger, foam jet, roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer het Plug 'n' Clean-systeem voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor comfortabel transport en ruimtebesparende opslag, het Quick Connect-systeem voor moeiteloos en tijdbesparend aansluiten en loskoppelen van de hogedrukslang en het spuitpistool, evenals de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home: Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home: PremiumFlex hogedrukslang
PremiumFlex hogedrukslang
De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home: Home & Garden app
Home & Garden app
Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
  • Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 11,9
Gewicht (incl. doos) (kg) 19,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 405 x 306 x 584

Inbegrepen bij levering

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter schuimreservoir, 3-in-1 car shampoo, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
  • Vario Power Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect aan de machine
  • Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
  • Telescopisch handvat
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerde water fijnfilter
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Flex Car & Home
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Voor de reiniging van kleine wagens.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 4 Power Control Flex Car & Home

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.