Met de kleine en ruimtebesparende K 3 hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Dankzij de vier meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en zorgt hij voor een sprankelende glans op kleine tuinoppervlakken en terrassen, evenals tuinmeubelen en zelfs voertuigen. Dankzij de Vario Power Spray Lance (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak door simpelweg de lans te draaien. De Dirt Blaster met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, terwijl de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaghandgreep kun je de K 3 Horizontal gemakkelijk vervoeren naar de plek waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool kan worden geklikt. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op de K 3 Horizontal zelf worden opgeborgen.