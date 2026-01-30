Verbind de K 7 Premium Smart Control Flex Home hogedrukreiniger eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden app op je smartphone – en schoonmaken wordt nog eenvoudiger en efficiënter. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt daarnaast nog veel meer handige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Een andere praktische functie is dat het apparaat een boostmodus heeft voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of via de app naar het spuitpistool worden overgebracht. Andere uitrustingsdetails zijn de 3-in-1 Multi Jet spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder dat je van spuitlans hoeft te wisselen, de PremiumFlex hogedrukslang, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger.