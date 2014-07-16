NETTOYER MOBILIER DE JARDIN
Les affreuses taches sur les meubles de jardin dues à la pollution ou à l'hiver passé peuvent être éliminées au moyen de nos nettoyeurs haute pression.
Propre en 4 étapes!
Etape 1
Rincer les saletés grossières avec le Vario Power Jet.
Etape 2
Pulvériser la chaise de jardin avec le nettoyant spécial plastiques / bois + le canon à mousse Connect ’n’ Clean, et laisser agir.
Etape 3
Nettoyer les meubles de jardin avec la brosse de nettoyage douce.
Etape 4
Rinçage avec Vario Power Jet.
Grand nettoyage des meubles de jardin
L'eau des canalisations (en général à une pression de 4 bars) est acheminée vers le nettoyeur haute pression par le flexible d'arrosage. Une pompe haute pression produit alors une pression d'eau pouvant atteindre 150 bars. L'eau sort par une petite buse haute pression sous forme d'un jet puissant, ayant ainsi un fort pouvoir nettoyant.
Lorsque vous travaillez avec le nettoyeur haute pression, vous économisez à la fois de l'argent et de l'eau :
un flexible de jardin avec une pression de 4 bars consomme environ 3 500 litres d'eau par heure contre seulement 400 litres par heure pour un nettoyeur haute pression de 100 bars.
En cas de saleté tenace, le nettoyage avec la brosse et le détergent Kärcher est optimal. Le filtre à eau protège pour longtemps la pompe de votre nettoyeur haute pression.
Appareils et accessoires adéquats
K 2 Premium Home
Pour les souillures superficielles.
Brosse Power
Pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces délicates.