VERWIJDEREN VAN DODE BLADEREN: VIJF TIPS VOOR DE HERFST
De zomer is voorbij, de bomen tonen hun mooiste kleuren – helaas vallen de dode bladeren deze periode ook in uw tuin. Het is niet gemakkelijk om ze met de rijf of de bezem te verwijderen op tuinpaden, opritten of gazons. Met onderstaande tips zal u snel en moeiteloos bladafval rond uw huis elimineren.
Tip 1: Gebruik een bladblazer in plaats van een rijf
De rijf behoort tot het verleden: om de dode bladeren moeiteloos van de stoep, de straat en de gazon te verwijderen is de bladblazer het perfecte gereedschap. Met zijn krachtige luchtstroom, zelfs op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, worden bloembedden van bladeren ontdaan en dit letterlijk in een handomdraai.
De bladblazers LBL2 en LBL4 met afneembaar plat mondstuk zorgen ervoor dat de bladeren gericht op een hoop geblazen worden. Dit mondstuk is voorzien van een geïntegreerde schraper om natte bladeren en aangetrapt vuil los te maken. De LBL 4 biedt twee vermogensstanden. Beide bladblazers nemen weinig opbergruimte in aangezien de blaaspijp afneembaar is.
Een toestel met veel troeven
De bladblazer is niet enkel geschikt voor het verwijderen van bladeren in de herfst, maar ook voor andere taken gedurende het hele jaar, onder andere het elimineren van:
- Groenafval na het snoeien van struiken en hagen
- Onkruid na het wieden
- Gras na het maaien
- Vuil in de garage
- Bladeren en gevallen bloemen in bloembedden
Tip 2: Gebruik een zuiger in plaats van een bezem en een schop
Om de dode bladeren van grote oppervlakken zoals voetpaden, straten en opritten te verwijderen, zijn veegmachines zeer nuttig: doordat de veegmachine zich verplaatst, worden de bladeren en het vuil verzameld in de vuiltank en hoeft niemand zich te buigen.
Afhankelijk van het model, wordt deze functie verschaft door één of twee zijbezems die gemakkelijk bladeren verwijdert, en dit eveneens langs de randen. Optioneel is het mogelijk om zijbezems te voorzien voor nat afval: deze zijn uitgerust met hardere borstels en dus ideaal om natte bladeren te vegen die aan de grond kleven. Bij alle modellen kan de vuiltank verwijderd en eenvoudig geledigd worden en hoeft niemand de bladeren aan te raken.
De veegmachines voorzien van een inklapbare handgreep kunnen verticaal bewaard worden in de kelder of garage en nemen weinig ruimte in. Het stuur is in hoogte verstelbaar en daarom zeer ergonomisch.
Tip 3: Regelmatig de leidingen reinigen
De bladeren hopen niet enkel op in de tuin, op straat of in de steegjes, maar ook in dakgoten en afvoerpijpen komen ze voor. Zodra de bladeren zijn opgehoopt en een laag vormen, kan het water niet meer door en zoekt het een alternatieve weg. Dit kan resulteren in dure waterschade. Daarom wordt regelmatige inspectie en reiniging van de afvoer aanbevolen.
Verstoppingen in waterleidingen en regenpijpen kunnen verwijderd worden met een schoonmaak kit voor dakgoten en leidingen. Het volstaat om de kit aan te sluiten met de hogedrukreiniger. Een speciale buis voor het reinigen van pijpen met vier achterwaartse hogedruk jets verwijdert vervolgens de bladeren en het water kan weer stromen.
Tip 4: Verwijder de bladeren zoals het voorgeschreven wordt
De dode bladeren moeten verzameld worden in de groene inzamelpunten. De zakken/bakken voor het organische afval zijn een wettige oplossing, maar enkel op bepaalde voorwaarden afhankelijk van hun beperkte capaciteit. In sommige gemeenten zijn er speciale manden voor bladeren die worden geledigd door de gemeente. De zakken voor huishoudelijk afval of papier zijn geenszins bedoeld voor het verwijderen van dode bladeren.
In de meeste gemeenten is het verbranden van dode bladeren verboden of wordt het dus ook beboet. Het hoge vochtgehalte van de bladeren veroorzaakt aanzienlijke rook en geeft een sterke geur af bij verbranding. Bovendien kan een brand van droge bladeren snel verspreiden en komt er fijn stof vrij tijdens het proces.
Tip 5: Eerbiedig de wettelijke bepalingen
Voor wat het verwijderen van dode bladeren betreft, bestaan er bepalingen in de wet die in acht moeten genomen worden. In veel gemeenten zijn eigenaars verplicht om dode bladeren van de trottoirs te verwijderen aan de voorkant van hun huis. Indien dit niet gebeurd is, is de eigenaar verantwoordelijk wanneer een voorbijganger zich zou bezeren door een val ten gevolge van de bladeren.
Voor wat de bladblazer betreft, bepaalt de federale verordening met betrekking tot geluidsbescherming de uren van het toegestane gebruik: om redenen van bescherming tegen lawaai is het gebruik ervan enkel toegestaan op werkdagen. Op elk ander tijdstip en ook op zon- en feestdagen is het gebruik ervan verboden.