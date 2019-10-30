Tip 2: Gebruik een zuiger in plaats van een bezem en een schop

Om de dode bladeren van grote oppervlakken zoals voetpaden, straten en opritten te verwijderen, zijn veegmachines zeer nuttig: doordat de veegmachine zich verplaatst, worden de bladeren en het vuil verzameld in de vuiltank en hoeft niemand zich te buigen.

Afhankelijk van het model, wordt deze functie verschaft door één of twee zijbezems die gemakkelijk bladeren verwijdert, en dit eveneens langs de randen. Optioneel is het mogelijk om zijbezems te voorzien voor nat afval: deze zijn uitgerust met hardere borstels en dus ideaal om natte bladeren te vegen die aan de grond kleven. Bij alle modellen kan de vuiltank verwijderd en eenvoudig geledigd worden en hoeft niemand de bladeren aan te raken.

De veegmachines voorzien van een inklapbare handgreep kunnen verticaal bewaard worden in de kelder of garage en nemen weinig ruimte in. Het stuur is in hoogte verstelbaar en daarom zeer ergonomisch.