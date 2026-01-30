De krachtige bladblazer van Kärcher met 36 V li-ionaccu en 2 vermogensstanden bereikt een maximale luchtsnelheid van 250 km/u. Het apparaat ligt ergonomisch en goed uitgebalanceerd in de hand. Dankzij het afneembare platte mondstuk met schraper kunnen bladeren gecontroleerd en gericht worden verplaatst en kunnen vochtige en aangetrapte bladeren worden losgemaakt. De set wordt geleverd met een 36 V Li-Ion batterij en sneloplader.