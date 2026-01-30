Souffleur de feuilles à batterie LBL 4 avec batterie
Jusqu'à 250 km/h de vitesse d'air : le puissant souffleur de feuilles sans fil 36 V de Kärcher doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux. Livré en kit avec la batterie et le chargeur rapide.
Le souffleur de feuilles à batterie 36 V doté d'un contrôle de la puissance avec 2 niveaux atteint une vitesse maximale de l'air de 250 km/h. Ce souffleur de feuilles dispose d'une buse plate amovible pourvue d'un bord racleur intégré qui permet de déplacer les feuilles de manière contrôlée et ciblée ainsi que de décoller les feuilles humides et tassées. Lors de son utilisation, l'appareil offre une prise en main ergonomique et se montre très bien équilibré.
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflageÉlimination puissante des feuilles et salissures tout autour de la maison et dans le garage.
Buse plate amoviblePour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de souffler les feuilles sur un tas.
Réglage de la puissance à 2 niveauxPuissance maximale ou durée max. : la puissance peut être adaptée aux besoins individuels.
Bord racleur intégré
- Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le bord de raclage.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un travail sans effort.
Verrouillage à baïonnette
- Pour un rangement peu encombrant, il suffit de retirer le tube de soufflage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 250
|Débit d'air (m³/h)
|330
|Réglage de la vitesse
|oui
|Niveaux de vitesse
|2
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|48 / 78
|Courant de charge (A)
|2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,2
|Poids emballage inclus (kg)
|4,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 36 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V Battery Power (1 pièce)
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Domaines d'utilisation
- Feuilles mortes
- Déchets verts
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
