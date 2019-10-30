ÉLIMINATION DES FEUILLES MORTES : CINQ CONSEILS POUR L'AUTOMNE
L'été est terminé, les arbres revêtent leurs plus belles couleurs – toutefois, l'automne apporte également les feuilles mortes dans votre jardin. Il n'est souvent pas chose aisée d'en débarrasser les allées et entrées de garage, la pelouse, etc. au râteau et au balai. Grâce aux conseils ci-après, vous éliminerez rapidement et à moindre effort les feuilles mortes autour de votre maison.
Conseil 1 : utiliser un souffleur de feuilles au lieu d'un râteau
Les râteaux appartiennent au passé : pour éliminer sans effort les feuilles mortes des trottoirs, des rues et de la pelouse, les souffleurs de feuilles s'avèrent très utiles. Grâce à leur jet d'air puissant, même les endroits difficiles d'accès, les parterres de fleurs ou les sols meubles sont débarrassés des feuilles littéralement en un coup de vent.
Les souffleurs de feuilles LBL 2 et LBL 4 disposent d'une buse à jet plat amovible permettant par ex. de rassembler les feuilles de manière ciblée pour former un tas. Cette dernière est dotée d'un bord racleur pour décoller les feuilles mouillées ou tassées. Le modèle LBL 4 offre en outre deux niveaux de réglage pour la vitesse. Afin de permettre un rangement peu encombrant du souffleur de feuilles, les tubes de soufflage sont amovibles sur les deux appareils.
Un appareil aux talents multiples
Les souffleurs de feuilles ne sont d'ailleurs pas seulement adaptés à l'élimination des feuilles en automne mais également à d'autres tâches tout au long de l'année, par ex. pour éliminer :
- Les déchets verts après la taille des arbustes et des haies,
- Les mauvaises herbes après le désherbage,
- Le gazon coupé après la tonte,
- La saleté au garage,
- Les feuilles et fleurs tombées dans les platebandes.
Conseil 2 : utiliser une balayeuse au lieu d'un balai et d'une pelle
Pour éliminer les feuilles mortes des surfaces étendues telles que les trottoirs, les rues et les entrées de cour, les balayeuses sont d'une aide précieuse : le déplacement de la balayeuse permet de ramasser les feuilles et la saleté dans la cuve à déchets sans avoir à se pencher. Selon le modèle, cette fonctionnalité est assurée par une ou deux brosses latérales qui éliminent aisément les feuilles, y compris le long des bordures. En option, il est possible de monter des brosses latérales pour les déchets humides : elles sont dotées de brosses plus dures et donc idéales pour balayer les feuilles mouillées par la pluie qui adhèrent au sol. Sur tous les modèles, la cuve à déchets peut être retirée et vidée facilement après le balayage sans avoir à toucher les feuilles.
Les balayeuses équipées d'un guidon rabattable peuvent être rangées à la verticale à la cave ou au garage et ne prennent ainsi que peu de place. Concernant le guidon, il est également judicieux de veiller à ce qu'il soit réglable en hauteur afin de permettre un travail ergonomique.
Conseil 3 : nettoyer régulièrement les tuyaux
Les feuilles mortes ne s'accumulent pas seulement au jardin, dans la rue et dans les allées mais également dans les gouttières et devant les tuyaux d'écoulement. Une fois que les feuilles se sont tassées et forment une couche épaisse, l'eau ne parvient plus à s'écouler à travers celle-ci et cherche un autre chemin. Des dégâts des eaux coûteux peuvent en résulter. Pour cette raison, un contrôle et un nettoyage réguliers des écoulements sont conseillés.
Les colmatages dans les écoulements et descentes d'eaux pluviales peuvent être éliminés à l'aide d'un kit de nettoyage pour gouttières et tuyaux. Il suffit de raccorder le kit au nettoyeur haute pression et de déposer l'appareil dans la gouttière. La buse spéciale pour le nettoyage des tuyaux avec quatre jets haute pression dirigés vers l'arrière décolle ensuite les feuilles tassées et l'eau peut à nouveau s'écouler.
Conseil 4 : éliminer les feuilles conformément aux règles en vigueur
Dans certaines régions, il existe des sacs ou paniers spéciaux pour les feuilles qui sont vidés par les municipalités. Les poubelles destinées aux ordures ménagères ou au papier ne sont en aucun cas prévues pour l'élimination des feuilles mortes.
Dans la plupart des communes, le fait de brûler des feuilles mortes est interdit voire passible d'une amende. En effet, la teneur en eau élevée des feuilles provoque d'importants dégagements de fumée et d'odeurs lorsqu'elles sont brûlées. De plus, un incendie de feuilles sèches peut rapidement se propager. Du reste, des poussières fines sont libérées au cours du processus.
Conseil 5 : respecter les dispositions légales
En matière d'élimination des feuilles mortes, il existe des dispositions prévues par la loi qu'il convient d'observer impérativement. Dans de nombreuses communes, les propriétaires ont par exemple l'obligation d'éliminer les feuilles mortes des trottoirs devant leur maison. Ceux qui choisissent malgré tout de faire l'impasse sur le balayage doivent assumer les conséquences financières si un passant glisse sur les feuilles humides et se blesse.
En ce qui concerne l'utilisation des souffleurs de feuilles, l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit des appareils et machines stipule par exemple les heures d'utilisation autorisées : pour des raisons de protection contre le bruit, leur utilisation n'est autorisée que les jours ouvrables. Les dimanches et les jours fériés, leur utilisation est interdite.