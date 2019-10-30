Conseil 2 : utiliser une balayeuse au lieu d'un balai et d'une pelle

Pour éliminer les feuilles mortes des surfaces étendues telles que les trottoirs, les rues et les entrées de cour, les balayeuses sont d'une aide précieuse : le déplacement de la balayeuse permet de ramasser les feuilles et la saleté dans la cuve à déchets sans avoir à se pencher. Selon le modèle, cette fonctionnalité est assurée par une ou deux brosses latérales qui éliminent aisément les feuilles, y compris le long des bordures. En option, il est possible de monter des brosses latérales pour les déchets humides : elles sont dotées de brosses plus dures et donc idéales pour balayer les feuilles mouillées par la pluie qui adhèrent au sol. Sur tous les modèles, la cuve à déchets peut être retirée et vidée facilement après le balayage sans avoir à toucher les feuilles.

Les balayeuses équipées d'un guidon rabattable peuvent être rangées à la verticale à la cave ou au garage et ne prennent ainsi que peu de place. Concernant le guidon, il est également judicieux de veiller à ce qu'il soit réglable en hauteur afin de permettre un travail ergonomique.