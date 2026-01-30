Souffleur de feuilles à batterie LBL 2 avec batterie
Livré en kit avec la batterie et le chargeur rapide : le puissant souffleur de feuilles sans fil 18 V Kärcher Battery Power. Atteint une vitesse d'air max. de 210 km/h et offre une prise en main parfaitement équilibrée.
Le kit souffleur de feuilles sans fil 18 V de Kärcher fournit des performances puissantes pour tous les travaux liés aux feuilles mortes. Le souffleur atteint une vitesse d'air maximale de 210 km/h et offre une prise en main parfaitement équilibrée et ergonomique. Afin de pouvoir décoller les feuilles et les déplacer de manière ciblée, le souffleur de feuilles dispose d'une buse plate amovible pourvue d'un bord de raclage. Une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V ainsi qu'un chargeur sont inclus.
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflageÉlimination puissante des feuilles et salissures tout autour de la maison et dans le garage.
Buse plate amoviblePour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de souffler les feuilles sur un tas.
Bord racleur intégréLes feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le bord de raclage.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un travail sans effort.
Verrouillage à baïonnette
- Pour un rangement peu encombrant, il suffit de retirer le tube de soufflage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 210
|Débit d'air (m³/h)
|220
|Réglage de la vitesse
|Non
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|3,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Feuilles mortes
- Déchets verts
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées LBL 2 avec batterie
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.