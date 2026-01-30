De bladblazerset met 18 V li-ionaccu van Kärcher levert krachtige prestaties voor het verwijderen van bladeren. De blazer bereikt een luchtsnelheid van maximaal 210 km/u en ligt bovendien perfect uitgebalanceerd en ergonomisch in de hand. Om bladeren los te maken en gericht te verplaatsen, is de bladblazer uitgerust met een afneembaar plat mondstuk met schraper. Deze set wordt geleverd met batterij en oplader.