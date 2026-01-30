Draadloze bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery Set
In een set met batterij en oplader: de krachtige 18 V li-ionaccu bladblazer. Bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u en ligt uitstekend uitgebalanceerd en ergonomisch in de hand.
De bladblazerset met 18 V li-ionaccu van Kärcher levert krachtige prestaties voor het verwijderen van bladeren. De blazer bereikt een luchtsnelheid van maximaal 210 km/u en ligt bovendien perfect uitgebalanceerd en ergonomisch in de hand. Om bladeren los te maken en gericht te verplaatsen, is de bladblazer uitgerust met een afneembaar plat mondstuk met schraper. Deze set wordt geleverd met batterij en oplader.
Kenmerken en voordelen
BlaaspijpKrachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Afneembaar plat mondstukVoor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Geïntegreerde schraperNatte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontworpen
- Perfect uitgebalanceerd voor een moeiteloze reiniging.
Bajonetaansluiting
- De blaaspijp kan eenvoudig worden verwijderd zodat het toestel minder plaats inneemt bij het opbergen.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Luchtsnelheid (km/u)
|max. 210
|Luchtdebiet (m³/u)
|220
|Snelheidsregeling
|nee
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per batterijlading (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|975 x 170 x 305
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Blaaspijp
- Plat mondstuk met schraper
Toepassingen
- Bladeren verwijderen rondom het huis
- Groenafval verwijderen na het trimmen van de haag
- Paden rondom het huis
- Gebieden rondom het huis en de tuin
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.