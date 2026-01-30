Brosses latérales pour déchets humides
Deux brosses latérales à poils spéciaux pour déchets humides. Pour les balayeuses mécaniques S 500 à S 650.
Les brosses latérales associent des poils standard et des poils triple résistance, et sont parfaites pour décoller et balayer les déchets humides. Elles sont par exemple recommandées pour le balayage des feuilles mouillées par la pluie et adhérant au sol. Les brosses latérales sont adaptées aux balayeuses mécaniques S 500 à S 650.
Caractéristiques et avantages
Combinaison spéciale de poils standard et de poils triple résistance
- Force abrasive améliorée pour décoller et balayer les déchets humides.
- Même les salissures fines sont balayées de manière fiable.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|252 x 252 x 51
Domaines d'utilisation
- Chemins
- Saleté humide