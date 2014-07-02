PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset

De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.

De slimme 2-in-1 oplossing voor de reiniging van dakgoten en de verwijdering van verstopte leidingen en afvoeren! De innovatieve dakgoot- en rioolreinigingsset van Kärcher werkt volledig autonoom – mét hoge druk. Hij beweegt zich volledig zelfstandig op een slede door de buizen, zonder dat de gebruiker hier constant moet blijven naast staan op een ladder. De dakgoot- en rioolreinigingsset is uitgerust met twee verschillende sproeiers: één buizenreinigingssproeier met vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers en één dakgootreinigingssproeier om de slang aan te sluiten op de slede. De gebruiker kan op elk moment snel en eenvoudig wisselen tussen de verschillende toepassingen. De slang met knikbescherming en messing aansluiting staat garant voor de nodige duurzaamheid. De slang heeft een lengte van 20m. De dakgoot- en rioolreiningsset is geschikt voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Effectieve en snelle verwijdering van pijpblokkeringen
4 achterwaartse hogedruksproeiers
  • Beweegt gemakkelijk door de pijpleidingen
Bescherming tegen knikken
  • Beschermt de slang tegen knikken
Messing aansluiting
  • Lange levensduur
Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 250 x 340 x 100

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Schoonmaken van riolen.
  • Schoonmaken van regenpijpen
  • Reiniging van dakgoten
Toebehoren
Onderdelen PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.