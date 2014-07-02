De slimme 2-in-1 oplossing voor de reiniging van dakgoten en de verwijdering van verstopte leidingen en afvoeren! De innovatieve dakgoot- en rioolreinigingsset van Kärcher werkt volledig autonoom – mét hoge druk. Hij beweegt zich volledig zelfstandig op een slede door de buizen, zonder dat de gebruiker hier constant moet blijven naast staan op een ladder. De dakgoot- en rioolreinigingsset is uitgerust met twee verschillende sproeiers: één buizenreinigingssproeier met vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers en één dakgootreinigingssproeier om de slang aan te sluiten op de slede. De gebruiker kan op elk moment snel en eenvoudig wisselen tussen de verschillende toepassingen. De slang met knikbescherming en messing aansluiting staat garant voor de nodige duurzaamheid. De slang heeft een lengte van 20m. De dakgoot- en rioolreiningsset is geschikt voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.