Vloeren verzorgen en dweilen

Vloeren verzorgen

Vloeren weerspiegelen de wooncultuur. Bij een goed gereinigde woning horen schone vloeren. Daar zorgen we voor door ze te boenen en te dweilen. Wat vroeger vrij omslachtig was en met heel wat handarbeid gepaard ging, is zoveel eenvoudiger geworden dankzij moderne apparatuur. Geboende vloeren zijn optimaal verzorgd en beter bestand tegen allerlei vormen van slijtage. Ze zijn beter beschermd tegen vocht en worden minder snel vuil. Bovendien geeft de boenmachine uw vloeren een wondermooie glans waarmee de kleuren optimaal tot hun recht komen. Hier vindt u belangrijke informatie en veel tips voor vakkundig onderhoud van vloeren en informatie over boenen en de juiste verzorgings- en reinigingsmiddelen. Zo zorgt u er heel eenvoudig voor dat alles bij u thuis schitterend verloopt.

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