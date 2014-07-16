Entretien carrelage et parquet

Dis-moi comment sont tes sols, je te dirai qui tu es. À maison propre, sols bien entretenus. Nous vous aidons à y parvenir, en les polissant. Ce qui autrefois s'avérait une tâche compliquée et éprouvante est aujourd'hui devenue chose aisée grâce à un équipement moderne. Grâce au polissage, les sols sont entretenus de manière optimale et sont plus résistants à tous les types d'usure. Ils deviennent plus résistants à l'humidité et accumulent moins de saleté. À cela s'ajoute l'apparence – les sols retrouvent leur éclat et mettent leurs couleurs en évidence. Ici, vous trouverez les principales informations et de nombreux conseils pour l'entretien correct des sols ainsi que des informations sur le polissage et les produits d'entretien et détergents appropriés. Ainsi, votre seul souci est que tout brille chez vous.

Aperçu des conseils les plus importants