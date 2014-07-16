Entretien des sols
Le lustrage dans une nouvelle dimension.
Entretien carrelage et parquet
Dis-moi comment sont tes sols, je te dirai qui tu es. À maison propre, sols bien entretenus. Nous vous aidons à y parvenir, en les polissant. Ce qui autrefois s'avérait une tâche compliquée et éprouvante est aujourd'hui devenue chose aisée grâce à un équipement moderne. Grâce au polissage, les sols sont entretenus de manière optimale et sont plus résistants à tous les types d'usure. Ils deviennent plus résistants à l'humidité et accumulent moins de saleté. À cela s'ajoute l'apparence – les sols retrouvent leur éclat et mettent leurs couleurs en évidence. Ici, vous trouverez les principales informations et de nombreux conseils pour l'entretien correct des sols ainsi que des informations sur le polissage et les produits d'entretien et détergents appropriés. Ainsi, votre seul souci est que tout brille chez vous.
Aperçu des conseils les plus importants
- Pour obtenir un résultat de polissage régulier, il faut d'abord enlever soigneusement les anciennes couches de produit. Pour ce faire, utilisez de préférence le nettoyant en profondeur de Kärcher et de l'eau chaude.
- Si vous humidifiez légèrement la serpillière avant l'utilisation et l'application du produit d'entretien, vous pouvez répartir le produit de manière uniforme sur la surface.
- Pour obtenir un résultat régulier, le sol doit être entièrement aspergé de produit d'entretien. Pour ce faire, essuyez plusieurs fois la surface dans le sens des planches. Il est conseillé d'appliquer le produit d'entretien sur la surface par sections.
- Pour obtenir un résultat de polissage optimal, laissez sécher le produit d'entretien complètement avant de polir. Ouvrez une fenêtre pour que le produit d'entretien sèche plus rapidement.
- Pour une brillance sans traces ni traînées, attendez 24 heures après le polissage afin que le sol soit à nouveau entièrement praticable (ne pas déplacer de meubles).
- Après l'utilisation d'un appareil de polissage, rincez les pads sous l'eau courante avec du détergent afin qu'ils retrouvent toutes leurs propriétés de polissage. Vous pouvez aussi les laver en machine à 60 °C.
- Les pads de polissage peuvent être rangés dans le compartiment à accessoires séparé une fois le travail terminé.
Appareils et accessoires adéquats
Aspiro-cireuse FP 303
Grâce à sa vitesse de rotation élevée, l'aspiro-cireuse FP 303 offre des résultats de lustrage parfaits sur tous les sols durs.