Groene aanslag verwijderen
Mos bestrijden
U hebt het wellicht al gezien: een prachtig terras met mooie tegels dat volledig bedekt is met mos. Die groene aanslag verwijderen is niet zo eenvoudig, maar met de juiste producten bent u al goed op weg. De hogedrukreinigers van Kärcher zijn speciaal ontworpen om mos en groene aanslag succesvol te bestrijden.
Kärcher ontwikkelde ook enkele speciale toebehoren waarmee elke hogedrukreiniger een waar multitalent wordt. Natstralen, riolen en terrassen reinigen of de vijver droogleggen doet u in een handomdraai. En u zult zeker nog meer toepassingsmogelijkheden ontdekken voor uw Kärcher.
Houd er rekening mee dat de impact van de hogedrukstraal dicht bij de sproeier het grootst is. Hardnekkig vuil kunt u daarom het beste reinigen vanop een kleine afstand. Voor licht vuil of kwetsbare oppervlakken houdt u de sproeier op een grotere afstand.
- Mos ligt niet alleen als een dikke laag op de tegels, maar het zit ook in de voegen en poriën van stenen. Daarom wordt de vuilfrees gebruikt om mos en groene aanslag te verwijderen.
- De vuilfrees genereert een roterende straal: de reinigingskracht van een geconcentreerde puntstraal wordt zo gecombineerd met de reinigingskracht over een groot oppervlak van een vlakstraal.
- Houd de hogedrukstraal bijna verticaal op het oppervlak en ga langzaam op een afstand van circa 20 tot 30 cm van de ene kant van de tegels met mos naar de andere kant.
- De spatbescherming voor de vuilfrees (speciale toebehoren) voorkomt opspattend water.
Geschikte apparaten en toebehoren
Hogedrukreiniger K 2 Premium Home
Voor lichtere vervuiling.
Spatbescherming
Spatbescherming voor vuilfrees. Beschermt de gebruiker tegen spatwater.