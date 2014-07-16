Mos bestrijden

U hebt het wellicht al gezien: een prachtig terras met mooie tegels dat volledig bedekt is met mos. Die groene aanslag verwijderen is niet zo eenvoudig, maar met de juiste producten bent u al goed op weg. De hogedrukreinigers van Kärcher zijn speciaal ontworpen om mos en groene aanslag succesvol te bestrijden.

Kärcher ontwikkelde ook enkele speciale toebehoren waarmee elke hogedrukreiniger een waar multitalent wordt. Natstralen, riolen en terrassen reinigen of de vijver droogleggen doet u in een handomdraai. En u zult zeker nog meer toepassingsmogelijkheden ontdekken voor uw Kärcher.

Houd er rekening mee dat de impact van de hogedrukstraal dicht bij de sproeier het grootst is. Hardnekkig vuil kunt u daarom het beste reinigen vanop een kleine afstand. Voor licht vuil of kwetsbare oppervlakken houdt u de sproeier op een grotere afstand.