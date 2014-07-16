ENLEVER LA MOUSSE DE LA TERRASSE

Nettoyer les dalles de votre terrasse

Nos cas pratiques montrent clairement comment travailler correctement avec un nettoyeur haute pression et ce à quoi il faut faire attention.

Et avec les accessoires spéciaux, les appareils deviennent de véritables multitalents : Nettoyage au jet, nettoyage des canalisations, nettoyage de la terrasse ou pompage d'une marre - vous allez sans doute découvrir encore d'autres possibilités d'utilisation de votre appareil Kärcher !

Lorsque vous travaillez, veillez à ce que la pression d'impact soit maximale après le suceur: cela signifie que les saletés les plus tenaces sont nettoyées à courte distance et les saletés légères ou les surfaces sensibles à plus grande distance.