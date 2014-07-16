ENLEVER LA MOUSSE DE LA TERRASSE
Nettoyer les dalles de votre terrasse
Nos cas pratiques montrent clairement comment travailler correctement avec un nettoyeur haute pression et ce à quoi il faut faire attention.
Et avec les accessoires spéciaux, les appareils deviennent de véritables multitalents : Nettoyage au jet, nettoyage des canalisations, nettoyage de la terrasse ou pompage d'une marre - vous allez sans doute découvrir encore d'autres possibilités d'utilisation de votre appareil Kärcher !
Lorsque vous travaillez, veillez à ce que la pression d'impact soit maximale après le suceur: cela signifie que les saletés les plus tenaces sont nettoyées à courte distance et les saletés légères ou les surfaces sensibles à plus grande distance.
- Comme la mousse forme une couche épaisse à la surface des dalles, mais pénètre aussi dans les pores de la pierre, on utilise la rotabuse pour l'enlever.
- Cette buse produit un jet en rotation : la puissance de nettoyage d'un jet crayon concentré est combinée au rendement surfacique d'un jet plat.
- Maintenir le jet haute pression à la verticale au-dessus des dalles et se déplacer lentement d'une dalle à l'autre à une distance d'environ 20 à 30 cm.
- La protection anti-éclaboussures pour la rotabuse (accessoire spécial) vous protège des éclaboussures d'eau.
Appareils et accessoires adéquats
Nettoyeur haute pression K 2 Premium Home
Pour les souillures superficielles.
Protection anti-éclaboussure
Protection anti-éclaboussure pour rotabuse. Protège parfaitement l'utilisateur des projections d'eau.