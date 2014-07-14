Dakgoot reinigen & afvoer ontstoppen
Proper in 3 stappen!
Stap 1
Riolen: Open de rioolrooster, steek de slang erin en knijp de trekker van het pistool in. Onder invloed van de druk vordert de slang en verwijdert het vuil.
Stap 2
Dakgoten: Bevestig de steun aan de dakgoot, plaatst pads en de knijp de trekker van het pistool in.
Stap 3
Verwijder de vuilfilter.
Dakgoten en riolen reinigen
Dakgoot reinigen: de innovatieve systeemoplossing van Kärcher
Soms is een afvoer verstopt, vaak ook meteen een hele buis. Huishoudelijke middeltjes zijn dan niet voldoende. In dat geval kan u beroep doen op de professionele dakgoot- en rioolreiniging van Kärcher.
Afvoer ontstoppen: hoe werkt het?
Vier naar achter gerichte hogedrukstralen schuiven de slang door de pijp en lossen de verstopping zo op. Een doorlopende markering en een markeringsclip geven aan hoe ver de slang in de afvoer is ingedrongen. De flexibele kwaliteitsslangen van 15 m en 7,5 m zijn verstevigd met een vlechtwerk van textiel en voorzien van een extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in de pijp. Daarnaast beschikt de slang over knikbescherming en een messing aansluiting voor een lange levensduur.
Wanneer moet u de riool ontstoppen?
Soms hebt u last van onaangename geurtjes, ook in het toilet. Vooral als er iets aan de hand is met de afvoerbuizen. Geurtjes ontstaan in nabijheid van de afvoer, maar kunnen zich verspreiden door het hele huis. In het ergste geval zijn de leidingen zo verstopt dat het water of afvoerwater niet meer wegloopt.