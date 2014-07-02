PC 15 Rioolreinigingsset
Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.
Rioolreinigingsset voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Flexibele kwaliteitsslang van 15 m versterkt met een vlechtwerk van textiel, met extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in het riool. Met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik in en rond het huis met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Extra korte messing sproeier
- Beweegt gemakkelijk door de pijpleidingen
Met textiel vlechtwerk versterkte slang
- Flexibele en duurzamen kwaliteitsslang
4 achterwaartse hogedruksproeiers
- Effectieve en snelle verwijdering van pijpblokkeringen
Krachtige reiniging met hoge druk
- Effectieve en snelle verwijdering van pijpblokkeringen
Bajonetaansluiting
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|15
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 250 x 80
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal
- K 2.01 plus
- K 2.100
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.160 PLUS
- K 2.17 EPC
- K 2.200 Balcony WB
- K 2.300
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M
- K 2.36M T 50
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50
- K 2.390 T50
- K 2.410
- K 2.410 T50
- K 2.425
- K 2.460 M PLUS T50
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS
- K 2.59M PLUS VPS T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T50
- K 2.98 M plus
- K 2.980 M Plus T80 RR
- K 2.980 M plus WB
- K 2.980M PLUS T80
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.150 T250
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.480
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T250
- K 3.80 MD plus T250 RR
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 200
- K 3.960 M Plus T 100
- K 3.99M-PLUS
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.20 M T200
- K 4.500 T 250
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 M T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.960M -T300
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200
- K 5.51M-PL-WB
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600
- K 5.600 T250
- K 5.660 T400
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.80 MD ALU
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250
- K 6.250 T300
- K 6.550 NEW 2012
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD + WB
- K 6.91 MD
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.350 MD
- K 7.400
- K 7.560 T 400
- K 7.700 MD
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K4 eco!ogic
Toepassingen
- Schoonmaken van pijpleidingen
- Schoonmaken van regenpijpen
- Schoonmaken van riolen.
Onderdelen PC 15 Rioolreinigingsset
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.