Rioolreinigingsset voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Flexibele kwaliteitsslang van 15 m versterkt met een vlechtwerk van textiel, met extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in het riool. Met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik in en rond het huis met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.