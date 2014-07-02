Set de nettoyage de canalisations PC 15
Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l’élimination efficace des bouchons.
Set de nettoyage de canalisations pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l’élimination des bouchons. Quatre jets haute pression orientés vers l’arrière font avancer le flexible dans la canalisation pour la déboucher. Le flexible souple de qualité supérieure de 15 m de long, renforcé par une tresse textile, est équipé d’une buse en laiton extra-courte, pour un déplacement optimal dans les canalisations. Le flexible est également doté d’une protection anti-coude et d’un raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient pour une utilisation dans la maison et en extérieur avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Buse en laiton extra courte
- Avance aisément dans les tuyaux
Flexible renforcé de textile tressé
- Tuyau souple et durable de haute qualité
Quatre jets à haute pression orientés vers l'arrière
- Élimination effective et rapide des blocages dans les tuyaux
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Élimination effective et rapide des blocages dans les tuyaux
Raccord à baïonnette
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|15
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,2
|Poids emballage inclus (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 80
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Tuyaux
- Tuyaux de descente
- Écoulements
Piéces détachées Set de nettoyage de canalisations PC 15
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.