Nettoyage des canalisations

Nettoyage des canalisations - la solution innovante de Kärcher

Parfois, il ne s'agit que d'un drain, mais souvent c'est une canalisation entière. Dans ce cas, les bricolages maison ne sont plus d'une grande utilité et il faut entreprendre un nettoyage professionnel des canalisations de Kärcher.

Comment fonctionne le nettoyage des canalisations ?

Quatre jets haute pression dirigés vers l'arrière poussent le flexible à travers la canalisation pour la déboucher. Un marquage continu et un anneau de marquage montrent l'avancée au sein de la canalisation. Les flexibles de qualité, d'une longueur de 15 m et 7,5 m, sont renforcés par un textile tressé et disposent d'une buse en laiton très courte pour une flexibilité optimale dans la canalisation. En outre, le flexible est équipé d'une protection antipliage et d'un raccord en laiton pour une longue durée de vie.

Quand faut-il effectuer un nettoyage des canalisations ?

Souvent, des odeurs désagréables ont tendance à se propager, même dans les toilettes. C'est souvent le signe qu'il y a un problème avec les canalisations des eaux usées. Cette odeur apparaît seulement à proximité des eaux usées mais peut aussi se répandre dans l'habitation entière. Dans le pire des cas, les canalisations sont bouchées et ne laissent plus passer l'eau résiduelle ou les eaux usées.