Tips: reinigen met stoomreinigers

Stoom is natuurlijk en efficiënt

Eenvoudig, ecologisch en efficiënt: reinigen met stoom is de natuurlijkste manier van reinigen en daardoor het ideale alternatief voor traditioneel schoonmaken.

Waarom is reinigen met stoom milieuvriendelijk?

Voor reinigen met stoom zijn geen chemische middelen nodig. De kracht en temperatuur van de stoom volstaan om hardnekkig vuil op te lossen en maken zo reinigingsmiddelen overbodig. Dat is goed voor de natuurlijke hulpbron water, maar ook voor uw portemonnee.

Bovendien is water als reinigende stoom zeer zuinig in gebruik. Eén liter normaal leidingswater wordt omgezet in ongeveer 1700 liter stoom: dit is voldoende voor 20 minuten reinigen met stoom. In deze tijd kunt u een kleinere woning helemaal reinigen. En daar er alleen voor het opwarmen stroom nodig is, blijft het energieverbruik ook binnen de perken.

Waarom is reinigen met stoom gezonder?

Stoomcondensaat laat in tegenstelling tot opgeloste reinigingmiddelen op het gereinigde oppervlak geen resten achter die een allergie kunnen veroorzaken. Ook ongevallen door onjuist gebruik van reinigingsmiddelen, huidirritatie of andere mogelijke schade voor de gezondheid behoren met stoom tot het verleden.