Tips: reinigen met stoomreinigers
Met behulp van natuurlijke stoom zorgen Kärcher stoomreinigers voor een hygiënische en vezeldiepe reiniging in het hele huis! Dankzij de hoge stoomtemperatuur en de intense stoomopwekking, verwijderen de apparaten bij correct gebruik tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of de griep, en 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën** van harde oppervlakken.
Stoom is natuurlijk en efficiënt
Eenvoudig, ecologisch en efficiënt: reinigen met stoom is de natuurlijkste manier van reinigen en daardoor het ideale alternatief voor traditioneel schoonmaken.
Waarom is reinigen met stoom milieuvriendelijk?
Voor reinigen met stoom zijn geen chemische middelen nodig. De kracht en temperatuur van de stoom volstaan om hardnekkig vuil op te lossen en maken zo reinigingsmiddelen overbodig. Dat is goed voor de natuurlijke hulpbron water, maar ook voor uw portemonnee.
Bovendien is water als reinigende stoom zeer zuinig in gebruik. Eén liter normaal leidingswater wordt omgezet in ongeveer 1700 liter stoom: dit is voldoende voor 20 minuten reinigen met stoom. In deze tijd kunt u een kleinere woning helemaal reinigen. En daar er alleen voor het opwarmen stroom nodig is, blijft het energieverbruik ook binnen de perken.
Waarom is reinigen met stoom gezonder?
Stoomcondensaat laat in tegenstelling tot opgeloste reinigingmiddelen op het gereinigde oppervlak geen resten achter die een allergie kunnen veroorzaken. Ook ongevallen door onjuist gebruik van reinigingsmiddelen, huidirritatie of andere mogelijke schade voor de gezondheid behoren met stoom tot het verleden.
Tegelvloeren reinigen
Voor het reinigen van tegelvloeren gebruik je de vloermond in combinatie met een vloerdoek. Een microvezeldoek heeft de voorkeur, aangezien deze langer het reinigende en absorberende vermogen behoudt.
Schuif de vloermond na het vrijkomen van stoom heen en weer over de vloer. Houd bij voegen de handsproeier niet alleen dwars, maar zo af en toe ook diagonaal om deze goed schoon te maken. Zwaar vervuilde voegen kunnen met een opzetborstel worden gereinigd.
We adviseren de vloer te stofzuigen voordat je deze reinigt met stoom. Reinig laminaatvloeren alleen met stoom als je zeker weet dat ze vakkundig zijn gelegd en verlijmd (indien van toepassing).Alle tips om tegelvloeren te reinigen
Laminaatvloeren reinigen
Met de halve hoeveelheid stoom kun je ook prima laminaat of verzegeld parket (niet geolied of in de was gezet) reinigen. Je regelt de hoeveelheid stoom met het stoompistool of op het toestel. Blijf niet te lang met een stomende vloermond op één plek staan om te voorkomen dat de vloer te nat wordt.
Tip:
We adviseren de vloer te stofzuigen voordat je deze reinigt met stoom. Reinig laminaat alleen met stoom als je zeker weet dat het vakkundig is gelegd en verlijmd (indien van toepassing).
Tapijten verfrissen
Met de carpet glider kunnen tapijten gemakkelijk en comfortabel worden verfrist. De vloerreinigingsset EasyFix kan eenvoudig worden gebruikt in combinatie met de carpet glider.
Badkamer en toilet reinigen
Bliksemsnel en brandschoon: voor het reinigen van wandtegels, toilet, glas, spiegels, kranen, voegen, kieren enzovoorts.
Kalk- en zeepresten
Met de schuurdoek (Microvezel doekenset voor de badkamer) verwijder je zelfs hardnekkige kalk- en zeepresten moeiteloos.
Kranen reinigen
- Gebruik uitsluitend de puntstraalsproeier om krassen op kranen van chroom en roestvrij staal te voorkomen. Houd de sproeier dicht bij het te reinigen object en wacht tot de kalk loskomt. Als de kalk hardnekkig of moeilijk bereikbaar is, zet je een borstel op de sproeier. Wrijf de plek vervolgens schoon met krachtige stoomstoten.
- Als de vetfilm al ouder is, moet je enige tijd boenen en drukken. Voeg hierbij altijd stoom toe.
- Het vet hoopt zich geleidelijk op in de doek. Daarom moet je de doek af en toe vervangen.
- Voor een streeploos resultaat wrijf je het gereinigde oppervlak na met de gele microvezeldoek.
- Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbeweging komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los.
- Druppel op dikkere kalklagen eerst azijn of citroenzuur en laat dit inwerken.
- Door regelmatig te reinigen met stoom voorkom je kalkafzettingen
Ruiten en spiegels reinigen
- Als je voor het eerst een stoomreiniger gebruikt, voer je eerst de basisreiniging uit. Veeg de ruiten helemaal af met de handsproeier en een microvezeldoek. Tip voor de winter: verwarm heel koude ruiten voor vanaf ongeveer 5 cm afstand.
- Voorzie het glasoppervlak vervolgens met de puntstraalsproeier van boven naar onder van stoom.
- Verwijder vervolgens met de trekker het 'stoomwater' in meerdere banen van boven naar onder. Veeg de rubberlip droog met een doek om streepvorming te voorkomen.
- Het is niet erg als er bij het droogtrekken met de rubberlip waterdruppels op de ruit achterblijven. Deze kun je met de doek heel eenvoudig en zonder strepen afvegen.
Tegelvoegen reinigen
- Voor het reinigen van voegen neem je de puntstraalsproeier waarop je een ronde borstel bevestigt.
- Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbeweging komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los.
- Wrijf het oppervlak na het stoomreinigen droog met een doek. Let op bij siliconen voegen. Gebruik weinig stoom om het materiaal te ontzien.
Vetvlekken verwijderen
- Roestvrij staal is trendy, maar alleen mooi als er geen vetfilm op zit. Vet op RVS krijg je goed weg met de soft-overtrek van badstofvelours en de gele microvezeldoek (speciale toebehoren) uit de microvezel doekenset voor de keuken.
- Als de vetfilm al ouder is, moet je enige tijd boenen en drukken. Voeg hierbij altijd stoom toe.
- Het vet hoopt zich geleidelijk op in de doek. Daarom moet je de doek af en toe vervangen.
- Voor een streeploos resultaat wrijf je het gereinigde oppervlak na met de gele microvezeldoek.
Oven reinigen en ontvetten: ontdek de beste tips
De compacte SC 1 handstomer is ideaal voor snel en grondig tussendoor reinigen. Praktische accessoires en krachtige stoom maken kranen, tegels, kookplaten, afzuigkappen en de kleinste hoeken en kieren perfect schoon. Deze compacte stomer kan ruimtebesparend direct op de plaats van gebruik worden opgeslagen.
*Omhulde virussen zoals het coronavirus SARS-CoV-2 kunnen worden geneutraliseerd door hoge temperaturen. Aangezien virussen geen ziektekiemen of levende organismen zijn, spreken experts ook over de inactivatie van het virus. In het laboratorium werd een gecertificeerd testvirus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), dat representatief is voor omhulde virussen, verspreid over een hard oppervlak. Vervolgens werd dit oppervlak gereinigd met de handsproeier van een stoomreiniger en het geschikte microvezel doekje. Hierdoor werd aangetoond dat een aanzienlijke vermindering van de virussen tot 99,999% (met uitzondering van het Hepatitis-B-virus) kon worden behaald aan een maximale stoomdruk en met een reinigingsduur van 30 seconden op één plaats. De geteste Kärcher stoomreinigers zijn zowel de toestellen voor huishoudelijk gebruik als de machines voor professioneel gebruik. Of de stoom nu wordt geproduceerd in een boiler of in een waterverwarmer heeft geen invloed op het resultaat bij de bestrijding van het virus; beide techonologieën behaalden een vergelijkbaar resultaat in het laboratorium.
**Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers zullen 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën gedood worden van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke, harde oppervlakken, op voorwaarde dat de reinigingssnelheid 30 cm/s is aan een maximaal stoomniveau (test-kiem: Enterococcus hirae), en met direct contact op het te reinigen oppervlak, 99,999% met de professionele stoomreinigers SG(V) volgens de norm EN 16615:2015-06, PVC-vloer, test-kiem: Enterococcus hirae ATCC 10541.
*** Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger zijn de reinigingsprestaties beter dan bij handmatig schoonmaken met een dweil of mop en reinigingsmiddel. Getest volgens internationale normen.