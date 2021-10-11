Geef voegen speciale aandacht tijdens het schoonmaken!

Overal waar er tegels zijn, zijn er voegen. Iedere soort voeg heeft een andere aanpak nodig. Daarom is het belangrijk om ze speciale aandacht te geven tijdens uw schoonmaakroutine.

Cementvoegen reinigen: De meeste voegen bestaan uit cement. Door het ruwe oppervlak, poreuze eigenschappen kan vuil en water zich er makkelijk ophopen. Vocht is een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels.

Siliconenvoegen reinigen: Siliconenvoegen worden vaak gebruikt bij wastafels en betegelde muren. Door het zachte, flexibele materiaal zijn deze kwetsbaarder dan cementvoegen. Daarom moet u extra voorzichtig zijn tijdens de reiniging ervan. We gaan er later in dit artikel verder op in.