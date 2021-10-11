Hoe voegen reinigen: van huismiddelen tot een stoomreiniger
Tegels kan u in een oogwenk schoonmaken, maar voor voegen moet u wat meer tijd nemen. Tijdens de wekelijkse schoonmaakroutine zien veel mensen dit over het hoofd of poetsen ze de voegen maar oppervlakkig. Dat is niet zonder gevolgen. Voegen niet of slecht reinigen kan leiden tot vuilophoping of zelfs schimmelvorming. Wij leggen u in detail uit hoe u voegen moet reinigen bij u thuis.
Geef voegen speciale aandacht tijdens het schoonmaken!
Overal waar er tegels zijn, zijn er voegen. Iedere soort voeg heeft een andere aanpak nodig. Daarom is het belangrijk om ze speciale aandacht te geven tijdens uw schoonmaakroutine.
Cementvoegen reinigen: De meeste voegen bestaan uit cement. Door het ruwe oppervlak, poreuze eigenschappen kan vuil en water zich er makkelijk ophopen. Vocht is een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels.
Siliconenvoegen reinigen: Siliconenvoegen worden vaak gebruikt bij wastafels en betegelde muren. Door het zachte, flexibele materiaal zijn deze kwetsbaarder dan cementvoegen. Daarom moet u extra voorzichtig zijn tijdens de reiniging ervan. We gaan er later in dit artikel verder op in.
Met welke producten kan ik voegen reinigen?
Zijn uw voegen maar licht aangetast door vuil? Dan klaren alkalische reinigingsmiddelen makkelijk de klus, bijvoorbeeld: bakpoeder, bicarbonaat of baking soda. U verwijdert er makkelijk organisch vuil mee, zoals vet of albumine. Micro-organismen krijgen zo geen kans om zich te vermenigvuldigen.
In 4 simpele stappen kan u voegen die licht aangetast zijn door vuil reinigen:
Stap 1: Meng het reinigingsmiddel met water, in een verhouding van 3:1, tot een dikke pasta.
Stap 2: Breng de dikke pasta aan in de voegen met een voegenborstel of een oude tandenborstel.
Stap 3: Laat het mengsel ca. 30 minuten inwerken.
Stap 4: Spoel het af met warm water en een schone doek.
Pas op als u aan de slag gaat met een kwast. Er kunnen spatten ontstaan die de huid of ogen kunnen irriteren. Daarom is het aangeraden om altijd een veiligheidsbril en handschoenen te dragen.
Let op met zure reinigingsmiddelen
In badkamers zijn kalkaanslag of urineaanslag een harde noot om te kraken tijdens het schoonmaken. Dan zijn zure reinigingsmiddelen met een pH-waarde hoger dan 7 de oplossing. Bijvoorbeeld: sanitair-reinigers of huismiddeltjes zoals azijn of citroenzuur.
Hiermee moet u toch voorzichtig zijn. Niet iedere soort voeg gedraagt zich tijdens het poetsen op dezelfde manier. Grijze cementvoegen reinigen met té zure schoonmaakmiddelen kan het materiaal aantasten.
Voorkom dit door de tegels en voegen eerst vochtig te maken voordat u begint te reinigen. Door het vocht verzadigt u de voegen, waardoor het zure reinigingsmiddel niet kan indringen in het materiaal.
Professionele tip: Als u badkamers of keukens schoonmaakt, raden wij u aan om afwisselend zure en alkalische reinigingsmiddelen te gebruiken. Deze werkwijze voorkomt vuilophoping en schimmelvorming op de voegen
Voegen schoonmaken met een stoomreiniger
Het is zelfs een stuk gemakkelijker om voegen te reinigen met een stoomreiniger. Dankzij een druk van 4,2 bar dringen kleine stoomdeeltjes diep in het materiaal van de voegen. Dieper dan eender welke borstel of schoonmaakdoek kan komen.
Hete stoom voorkomt schimmelvorming, weekt hardnekkig vuil los en verwijdert kalkaanslag. Meestal hoeft u met een stoomreiniger helemaal geen detergent meer te gebruiken. Dat is een groot pluspunt voor het milieu en uw eigen luchtwegen.
Zwaar vervuilde voegen schoonmaken met een stoomreiniger doet u in drie simpele stappen:
Stap 1: Behandel de voegen voor met een zuur reinigingsmiddel zoals hierboven beschreven.
Stap 2: Reinig vervolgens het oppervlak met een detailspuit en de juiste ronde borstel. Maak iedere voeg afzonderlijk schoon met snelle schrobbewegingen. Dankzij de combinatie van warmte en wrijving wordt zelfs het meest hardnekkige vuil verwijderd.
Stap 3: Tot slot kan u het losgekomen vuil wegvegen met een doek.
De beste manier om schoon te maken is met een detailmondstuk en de bijbehorende ronde borstel of een speciale voegborstelset.
Schimmel uit voegen verwijderen
Ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad, zoals badkamers of keuken, zijn meer vatbaar voor schimmelvorming. Het vocht in deze ruimtes kan zich makkelijk op ruwe en poreuze oppervlakken van de voegen manifesteren. Vieze voegen in de badkamer zijn niet alleen lelijk, maar ook slecht voor personen met een verzwakt immuunsysteem of allergie.
Schoonmaakmiddelen met alcohol of isopropylalcohol zijn niet aangeraden voor schimmel op voegen. Deze methode zal niet alle vlekken verwijderen omdat alcohol snel verdampt en geen bleekmiddel bevat.
Behandel de schimmel in de voegen met een stuk keukenpapier gedrenkt in waterstofperoxide. Leg het papier op de voeg en laat de oplossing een half uur inwerken. Spoel daarna met voldoende water weg.
Als de schimmel te diep is doorgedrongen, vervangt u best de voeg. Om schimmelvorming in de badkamer te voorkomen moet u de ruimte regelmatig ventileren. Zo verdampt het vocht dat zich op de voegen vastzet makkelijker.
Als er geen ramen zijn, kan een afzuigventilator ook helpen. Veeg ook steeds na een douche alle natte oppervlakken af, zo wordt het vocht sneller afgevoerd.
Siliconenvoegen reinigen en schimmel op siliconen verwijderen
Met huismiddelen zoals bakpoeder, bicarbonaat of baking soda kunt u licht verontreinigde voegen makkelijk schoonmaken. Volg de 4 simpele stappen die we hierboven hebben beschreven. Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen met een hogere pH dan 7.
Gebruikt u een stoomreiniger om siliconen te reinigen? Dan is enkel stomen de beste aanpak tijdens de schoonmaak. Vermijd niet mechanisch schrobben en gebruik geen té krachtige sproeier, dit kan het oppervlak beschadigen.
Ook in siliconenvoegen kan schimmel ontstaan. Als dit nog niet te diep is doorgedrongen volstaat een schoonmaakbeurt met een stoomreiniger om schimmel te verwijderen. Is de schimmel wel de voeg binnengedrongen? Dan vervangt u deze best door een nieuwe.