Comment nettoyer efficacement les joints de carrelage ?
Souvent privilégié pour les sols de salle de bain et de cuisine, le carrelage est facile d'entretien et conserve longtemps son aspect brillant et propre. Les joints de carrelage, par contre, sont souvent négligés et peuvent vite abriter des salissures inesthétiques, voire des moisissures.
Grâce à quelques conseils simples, découvrez ici comment nettoyer efficacement les joints de carrelage de vos sols et murs.
Les joints de carrelage nécessitent une attention particulière !
Qui dit carrelage dit aussi joints. Généralement composés de mortier, le rôle des joints de carrelage est d'assurer une liaison solide entre les différents carreaux. Quel que soit le type de carreaux posés, les joints se distinguent par leur composition et leur texture. C'est pourquoi il est important de leur accorder une attention particulière lors du nettoyage.
Nettoyage des joints en ciment : La plupart des joints sont constitués de ciment. En raison de leur surface rugueuse, la saleté et l'eau peuvent facilement s'y accumuler, et, malheureusement, l'humidité est un terrain de jeu idéal pour la prolifération de bactéries et de moisissures.
Nettoyage des joints de silicone : Les joints en silicone sont souvent utilisés pour les lavabos et les murs carrelés. Parce qu'ils sont mous et flexibles, ils sont plus délicats que les joints en ciment. Vous devez donc faire très attention lorsque vous les nettoyez. Nous y reviendrons plus en détail dans la suite de l'article.
Quel détergent convient pour le nettoyage des joints ?
Les détergents se déclinent en fonction de leur pH. La plupart des nettoyants universels sont légèrement alcalins (pH > 7), ce qui permet d'éliminer les saletés organiques telles que les graisses ou les protéines. Ils contribuent également à éliminer la base nutritionnelle des micro-organismes et à limiter leur prolifération.
Pour des joints de carrelage légèrement sales, des produits traditionnels alcalins tels que la levure chimique, le bicarbonate de soude ou la soude sont généralement suffisant.
Nettoyez les joints légèrement sales en quatre étapes simples :
Étape 1 : Mélangez l'un des produits ci-dessus avec de l'eau dans un rapport de 3:1 pour former une pâte visqueuse.
Étape 2: Appliquez la pâte obtenue sur les joints de carrelage avec une brosse à joints ou une brosse à dents.
Étape 3 : Laissez agir le mélange pendant environ 30 minutes.
Étape 4 : Rincez à l'eau chaude avec un chiffon propre.
Utiliser une brosse peut occasionner des éclaboussures, c'est pourquoi nous vous conseillons de toujours porter des lunettes et des gants de protection lorsque vous nettoyez les joints de carrelage.
Attention aux détergents acides
Nettoyer les salissures minérales telles que le calcaire est souvent un défi, en particulier dans la salle de bain. L'idéal pour éliminer ce type de salissures est d'utiliser des détergents acides tels que les nettoyants sanitaires (pH < 7) ou des produits ménagers traditionnels tels que le vinaigre ou l'acide citrique. La prudence s'impose toutefois car les carreaux et les joints n'ont pas le même comportement face aux détergents.
En effet, les détergents acides attaquent les joints de carrelage en mortier, ceux-ci étant également minéraux. Pour prévenir ce phénomène, les joints de carrelage doivent toujours être mouillés avant le nettoyage. Si les joints sont saturés d'eau, le détergent acide peut agir sur la surface sans pénétrer trop profondément dans le matériau.
Conseil d'expert : Dans la salle de bain en particulier, il est conseillé d'alterner l'usage de produits de nettoyage acides et alcalins afin de prévenir durablement tous les types de salissures et d'éviter la formation de moisissures.
Nettoyer les joints avec le nettoyeur vapeur
Le nettoyeur vapeur permet de nettoyer les joints de carrelage encore plus facilement. Portée à une pression allant jusqu'à 4,2 bars, les minuscules particules de vapeur pénètrent profondément dans les joints. Plus profondément que ce que n'importe quelle brosse ou chiffon de nettoyage peut atteindre.
Grâce à la chaleur élevée, la vapeur permet de dissoudre les dépôts les plus tenaces, élimine le calcaire et empêche efficacement la formation de moisissures. Dans la plupart des cas, l'utilisation de détergents peut même être totalement supprimée, au bénéfice de vos voies respiratoires et de l'environnement.
Le nettoyage des joints très sales à l'aide d'un nettoyeur vapeur peut se faire en trois étapes simples :
Étape 1 : Prétraitez les joints avec un agent de nettoyage acide comme décrit ci-dessus.
Étape 2 : Nettoyez ensuite la surface à l'aide du nettoyeur vapeur et d'une buse à jet crayon ou une brosse ronde adaptée. Passez sur chaque joint individuellement en effectuant des mouvements de frottement rapides. La combinaison de la chaleur et de la friction permet d'éliminer les saletés les plus tenaces.
Étape 3 : Une fois la saleté dissoute, essuyez la saleté détachée avec un chiffon.
La meilleure façon de nettoyer est d'utiliser une buse de détail et la brosse ronde qui l'accompagne ou un kit de brosses pour joints.
Enlever la moisissure sur un joint
Lorsque le taux d'humidité est élevé, des moisissures peuvent facilement se former, en particulier au niveau des joints dont la surface rugueuse et poreuse représente leur terrain de prédilection. Les conséquences ne sont pas qu'esthétiques, elles impliquent également la santé des personnes allergiques ou immunitairement affaiblies. Pour éliminer la moisissure sur un joint, il faut privilégier des détergents à l'alcool ou à l'alcool de nettoyage (alcool isopropylique). La solution alcoolisée est à appliquer sur les joints à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon, puis s'évapore. Cependant, cette méthode ne permet pas d'éliminer les taches visibles car l'alcool ne contient pas d'agents de blanchiment.
Pour redonner aux joints de carrelage leur apparence initiale, le peroxyde d'hydrogène s'avère être la recette traditionnelle la plus efficace. Une solution à 3 % est suffisante pour combattre efficacement les moisissures. Pour prolonger la durée d'action, un morceau de papier absorbant imbibé peut être placé sur le joint. Après une demi-heure, la solution doit être rincée avec une quantité suffisante d'eau.
Si la moisissure est déjà incrustée dans le joint, la seule solution est de remplacer le matériau. Pour éviter d'en arriver là, il convient d'empêcher activement la formation de moisissures sur les joints. Une ventilation régulière est ici la principale solution ; un système d'évacuation d'air peut pallier l'absence de fenêtres. Il est également conseillé d'essuyer toutes les surfaces mouillées après la douche afin d'éliminer rapidement l'humidité.
Nettoyer un joint en silicone
Beaucoup plus sensibles que les joints en mortier, les joints en silicone doivent être nettoyés avec un soin particulier. Avec des produits ménagers maison tels que la levure chimique ou le bicarbonate de soude, vous pouvez facilement nettoyer les joints légèrement sales. Il suffit de suivre nos conseils ci-dessus et d'éviter d'utiliser des nettoyants dont le pH est supérieur à 7.
Pouvez-vous utiliser un nettoyeur vapeur pour nettoyer le silicone ?
Il est tout à fait possible d'utiliser le nettoyeur vapeur, cependant il convient de nettoyer exclusivement avec la vapeur, car le frottage manuel ou l'utilisation de la Powerbuse peut rapidement endommager leur surface.
Des moisissures peuvent également se former sur les joints de silicone. Si la moisissure s'est déjà incrustée dans le matériau, il est souvent plus économique de remplacer le joint que de le nettoyer.