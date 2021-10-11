Quel détergent convient pour le nettoyage des joints ?

Les détergents se déclinent en fonction de leur pH. La plupart des nettoyants universels sont légèrement alcalins (pH > 7), ce qui permet d'éliminer les saletés organiques telles que les graisses ou les protéines. Ils contribuent également à éliminer la base nutritionnelle des micro-organismes et à limiter leur prolifération.

Pour des joints de carrelage légèrement sales, des produits traditionnels alcalins tels que la levure chimique, le bicarbonate de soude ou la soude sont généralement suffisant.

Nettoyez les joints légèrement sales en quatre étapes simples :

Étape 1 : Mélangez l'un des produits ci-dessus avec de l'eau dans un rapport de 3:1 pour former une pâte visqueuse.

Étape 2: Appliquez la pâte obtenue sur les joints de carrelage avec une brosse à joints ou une brosse à dents.

Étape 3 : Laissez agir le mélange pendant environ 30 minutes.

Étape 4 : Rincez à l'eau chaude avec un chiffon propre.

Utiliser une brosse peut occasionner des éclaboussures, c'est pourquoi nous vous conseillons de toujours porter des lunettes et des gants de protection lorsque vous nettoyez les joints de carrelage.