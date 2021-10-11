À quelle fréquence faut-il nettoyer la salle de bains ?

La fréquence de nettoyage de la salle de bains dépend essentiellement de l'utilisation qui en est faite. Une personne seule salit moins qu'une famille, le rythme de nettoyage doit donc être adapté aux conditions de vie. Si possible, toute la salle de bains doit être nettoyée à fond au moins une fois par semaine. Pour le lavabo, il est conseillé de toujours éliminer rapidement les saletés provenant de résidus de savon ou de dentifrice et d'essuyer la robinetterie tous les deux ou trois jours pour éviter les taches de calcaire. Après s'être lavé les mains, il est préférable d'essuyer la robinetterie brillante avec un chiffon doux – cela évite la formation de taches.

Pour garder les cabines de douche et les baignoires propres longtemps, il est utile de rincer soigneusement les surfaces après chaque utilisation, puis de les sécher. Pour éliminer les cheveux et la poussière sur le sol, il suffit de passer l'aspirateur dans la salle de bains tous les deux ou trois jours. Il convient également d'essuyer les carreaux avec un chiffon humide toutes les 1 à 2 semaines pour éliminer les saletés les plus tenaces.