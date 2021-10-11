Nettoyage de la salle de bains : ne laissez aucune chance à la saleté et au calcaire de s'installer
La salle de bains est certainement la pièce de la maison où l'on accorde le plus d'importance à la propreté et à l'hygiène. Chacun y va de son avis sur la bonne façon de nettoyer les toilettes, le carrelage, la baignoire, la douche, le lavabo, etc. Grâce à ces conseils d'experts, la saleté et le calcaire tenace n'auront aucune chance de s'installer dans votre salle de bains.
Nettoyage rapide et facile : les meilleures astuces pour une salle de bains propre
Simple salle d'eau fonctionnelle ou immense oasis de bien-être, la salle de bains figure souvent en tête de liste des priorités de nettoyage de la maison. Outre l'impression visuelle générale, le nettoyage de la salle de bains se justifie également par des raisons d'ordre hygiénique : un nettoyage insuffisant permet aux bactéries et aux champignons de proliférer, et des moisissures se développent. L'humidité et la chaleur contribuent à ce phénomène. Il est donc important de nettoyer régulièrement les surfaces, les salles d'eau, les toilettes et les carreaux.
À quelle fréquence faut-il nettoyer la salle de bains ?
La fréquence de nettoyage de la salle de bains dépend essentiellement de l'utilisation qui en est faite. Une personne seule salit moins qu'une famille, le rythme de nettoyage doit donc être adapté aux conditions de vie. Si possible, toute la salle de bains doit être nettoyée à fond au moins une fois par semaine. Pour le lavabo, il est conseillé de toujours éliminer rapidement les saletés provenant de résidus de savon ou de dentifrice et d'essuyer la robinetterie tous les deux ou trois jours pour éviter les taches de calcaire. Après s'être lavé les mains, il est préférable d'essuyer la robinetterie brillante avec un chiffon doux – cela évite la formation de taches.
Pour garder les cabines de douche et les baignoires propres longtemps, il est utile de rincer soigneusement les surfaces après chaque utilisation, puis de les sécher. Pour éliminer les cheveux et la poussière sur le sol, il suffit de passer l'aspirateur dans la salle de bains tous les deux ou trois jours. Il convient également d'essuyer les carreaux avec un chiffon humide toutes les 1 à 2 semaines pour éliminer les saletés les plus tenaces.
Conseil
Après une douche ou un bain, la vapeur peut s'accumuler sur les vitres de la salle de bains. Conséquence : la moisissure se développe avec le temps. Il convient donc d'aérer régulièrement la salle de bains pour que l'humidité puisse s'échapper. Les fenêtres doivent également être nettoyées à fond tous les deux ou trois mois.
Tâches de nettoyage et particularités de la salle de bains
Bien que les carreaux et les surfaces en céramique soient généralement faciles à nettoyer, il convient de tenir compte de certaines caractéristiques particulières dans la salle de bains. Les salissures organiques telles que les pellicules, les cheveux, les excréments et les résidus de savon se combinent aux salissures minérales telles que le dépôt de calcaire, le tartre d'urine, la pierre brune et la rouille. Lorsqu'on essaie d'éliminer ces impuretés, le simple essuyage ne suffit plus. On utilise donc souvent des détergents plus agressifs, comme les nettoyants WC ou les détergents acides, ainsi que des moyens mécaniques puissants. Cependant, ils peuvent endommager les matériaux de surface sensibles s'ils ne sont pas utilisés correctement.
Avec les bons produits de nettoyage et produits ménagers traditionnels, ainsi que des conseils d'utilisation judicieux et des appareils adaptés, vous pouvez obtenir une salle de bains propre en un rien de temps – sans avoir à frotter.
Éliminer le calcaire dans la salle de bains
Partout où les objets sont régulièrement en contact avec l'eau, le calcaire s'accumule au fil du temps. Il n'est donc pas étonnant qu'il se dépose souvent, surtout dans la salle de bains, et qu'il recouvre les robinets, les carreaux ou le lavabo. Avec des moyens simples et quelques conseils, il est cependant possible d'éliminer facilement les incrustations tenaces et d'éviter la nouvelle formation de calcaire.
Comment se forme le calcaire ?
L'eau calcaire contient des niveaux particulièrement élevés de carbonate de calcium. Celui-ci pénètre dans les eaux souterraines par le biais de la roche calcaire. Plus sa concentration est élevée, plus l'eau est dure, et plus le calcaire se dépose sur les surfaces avec lesquelles elle entre en contact. Les dépôts de calcaire tenaces se forment principalement lorsque l'eau est chauffée ou s'évapore. Des taches blanches apparaissent ainsi surtout sur la robinetterie, le lavabo, le carrelage et les robinets de la salle de bains.
Éliminer le calcaire avec le nettoyeur vapeur
Lorsque les dépôts calcaires ne sont pas encore très épais, ils peuvent être facilement éliminés avec le nettoyeur vapeur – sans avoir à frotter fastidieusement à la main. Pour cela, il convient d'utiliser la buse à jet crayon et une brosse ronde. Les surfaces sensibles doivent être nettoyées exclusivement avec la buse à jet crayon pour éviter de rayer le chrome et l'acier inoxydable. Tenez la buse directement sur les zones entartrées et appliquez de la vapeur jusqu'à ce que le calcaire soit dissous. S'il refuse obstinément de se dissoudre ou s'il est placé à un endroit peu accessible, la buse peut être associée à la brosse ronde : frottez ensuite la tache avec des bouffées de vapeur intenses. L'application directe de vapeur et le frottage énergique dissolvent même les taches de calcaire les plus tenaces.
Si la couche de calcaire est déjà très épaisse, il est possible d'appliquer un peu de nettoyant au citron sur la tache. Attendez une demi-heure, puis nettoyez avec le nettoyeur vapeur. Les résidus de calcaire devraient maintenant être plus faciles à détacher.
Les meilleurs produits ménagers traditionnels contre les taches de calcaire
Éliminer les dépôts calcaires sur l'aluminium avec du bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude sert vraiment à tout dans la maison. Il peut même être utilisé pour éliminer le calcaire, notamment sur l'aluminium. Pour ce faire, mélangez un peu d'eau et de bicarbonate de soude de manière à obtenir une pâte ferme. Frottez les zones concernées avec ce mélange, laissez agir brièvement et rincez à l'eau claire ou essuyez avec un chiffon humide.
Deuxième effet positif du bicarbonate de soude : il neutralise également les odeurs désagréables dans la salle de bains et aide même à déboucher les canalisations.
Éliminer le calcaire avec du vinaigre
Le vinaigre est une autre recette maison pour éliminer les dépôts de calcaire. L'essence de vinaigre peut être utilisée pure pour les dépôts calcaires importants et diluée avec de l'eau pour les salissures légères. L'acide citrique a le même effet et convient donc également. Le mieux est d'imbiber une bonnette en coton ou microfibres de vinaigre ou d'acide citrique et de la frotter sur les surfaces touchées par le calcaire, telles que la robinetterie. Laissez agir quelque temps ou toute la nuit, puis rincez abondamment à l'eau claire et froide. Essuyez ensuite le tout à l'aide d'un chiffon propre. Par ailleurs, l'acide contenu dans le vinaigre aide également à lutter contre le tartre urinaire tenace.
Conseil : pour dissoudre les dépôts calcaires très tenaces sur un robinet, il est possible d'utiliser l'astuce du ballon de baudruche.
Éliminer le calcaire avec du dentifrice
Les résidus de calcaire peuvent également être éliminés de la robinetterie avec du dentifrice et une vieille brosse à dents. Pour ce faire, étalez du dentifrice sur les dépôts, laissez agir pendant un court moment, puis frottez avec la brosse à dents et rincez à l'eau. Le dentifrice agit comme un abrasif et fait briller à nouveau les surfaces en chrome et en aluminium.
Attention : certains matériaux sont sensibles à l'acide, notamment le marbre et la pierre naturelle. Il est donc déconseillé d'utiliser du vinaigre ou de l'acide citrique sur ces surfaces. Le bicarbonate de soude est ici la meilleure solution.
Éliminer le calcaire avec un détergent
Si vous souhaitez utiliser un produit nettoyant pour éliminer les dépôts tenaces, utilisez un détergent acide dont le pH est compris entre 1 et 4. Le choix du produit le mieux adapté dépend de la surface. Il est préférable de tester le détergent sur une zone peu visible avant de l'utiliser sur une grande surface. Les acides forts (faible valeur de pH) peuvent attaquer certaines surfaces telles que les métaux de base, les joints de ciment, l'aluminium anodisé ou les plastiques. Utilisez donc des agents aussi doux que possible et vérifiez si leur action est suffisante. Des nettoyants sanitaires dotés d'un certificat environnemental, tel que l'écolabel européen, sont également disponibles sur le marché. Ils sont non seulement plus respectueux de l'environnement, mais aussi plus doux pour les matériaux que les produits sans certificat.
Conseils pour prévenir l'apparition de taches de calcaire :
- Le séchage est important : les robinets du lavabo, de la cabine de douche ou de la baignoire ainsi que les carreaux et les surfaces en verre doivent toujours être bien séchés après utilisation, par exemple avec une bonnette microfibres ou une éponge douce.
- Lorsque vous êtes pressé(e) et n'avez pas le temps pour ce séchage, rincez la cabine de douche, la baignoire et la robinetterie à l'eau froide. L'eau froide forme en effet moins de dépôts calcaires que l'eau chaude.
- L'utilisation régulière du nettoyeur vapeur sur la robinetterie et les autres équipements prévient les dépôts de calcaire. La raison à cela est que la génération de vapeur déminéralise l'eau, de sorte que la vapeur ne laisse ni résidus de calcaire ni traces blanches.