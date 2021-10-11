Nettoyage des canalisations sans produits chimiques
L'eau s'écoule mal dans la douche ou la baignoire ? Une odeur nauséabonde se dégage des canalisations de la cuisine ? Une action rapide s'impose. Toutefois, si une canalisation est bouchée dans le foyer, il n'est pas nécessaire de recourir tout de suite au déboucheur. Ces conseils et recettes maison permettent de nettoyer la canalisation obstruée de manière écologique et d'éviter de nouvelles obstructions.
Nettoyage des canalisations : ce qui est vraiment utile
Graisse et résidus alimentaires dans la cuisine, savon, produits de soin et cheveux dans la salle de bains : de nombreux déchets circulent chaque jour dans les canalisations domestiques et forment, avec le temps, des dépôts dans les tuyaux. Si ces dépôts ne sont pas éliminés régulièrement, ils forment un bouchon qui empêche l'eau de s'écouler.
Il existe sur le marché un grand nombre de produits sous forme de granulés, de gel et de mousse promettant une action rapide pour le débouchage les canalisations. Or, en fin de compte, ces nettoyants chimiques n'ont souvent qu'un seul effet : obstruer définitivement la canalisation. Si le drain de l'évier ou du lavabo est bouché, nul besoin de recourir à un détergent pour canalisations : certains produits ménagers éprouvés font l'affaire.
Nettoyage des canalisations avec des produits ménagers traditionnels
Les nettoyants pour canalisations disponibles dans le commerce sont souvent agressifs, polluent l'environnement et nuisent à la santé. Si le tuyau d'évacuation n'est pas complètement bouché, c'est-à-dire si l'eau peut encore s'écouler lentement, les produits ménagers traditionnels constituent une alternative écologique et sûre pour éliminer les dépôts, en complément d'un nettoyeur vapeur. Voici les produits traditionnels les plus efficaces :
- Vinaigre et levure chimique : versez 4 cuillères à soupe de levure chimique dans le tuyau d'évacuation bouché et rincez immédiatement avec une demi-tasse (environ 100 ml) d'essence de vinaigre. Les deux agents déclenchent alors une réaction chimique et entrent en effervescence. Dès que vous n'entendez plus de bouillonnement, rincez à l'eau bouillante pour nettoyer complètement la canalisation.
- Vinaigre associé à du bicarbonate de soude ou de la soude de lavage : en alternative à la levure chimique, il est possible d'utiliser du bicarbonate de soude ou de la soude de lavage. Versez quatre cuillères à soupe de soude ou de bicarbonate de soude dans la canalisation, ajoutez une demi-tasse d'essence de vinaigre et, après un court moment, lorsque le bruit de bouillonnement a cessé, rincez à l'eau chaude.
Nettoyage des canalisations avec le nettoyeur vapeur
Un nettoyeur vapeur est également particulièrement adapté au nettoyage des canalisations. L'effet combiné de la vapeur et de la température élevée liquéfie et détache la saleté tenace et grasse en quelques secondes. En outre, la vapeur atteint les zones difficiles d'accès. Les obstructions légères sont ainsi éliminées et les mauvaises odeurs disparaissent également.
Comment faire :
- Orientez la buse à jet crayon (Powerbuse) vers la canalisation et libérez la vapeur. Pendant ce temps, maintenez une bonnette microfibres au-dessus de la canalisation pour vous protéger contre les projections de saletés.
- Veillez à ne pas vaporiser directement sur les bandes de plastique situées sous le tamis du drain pendant le nettoyage, car elles craignent les températures trop élevées.
Conseil
Les canalisations de la cuisine et de la salle de bains doivent être régulièrement nettoyées à la vapeur. Cela évite la formation de dépôts et de mauvaises odeurs. Par ailleurs, la buse à jet crayon peut également être utilisée pour nettoyer facilement la surverse du lavabo et de l'évier.
Quand rien d'autre ne marche : ventouse et tuyau en spirale
L'obstruction se situe souvent dans le siphon, c'est-à-dire la pièce en U située sous le drain. Pour les obstructions particulièrement tenaces dans le drain, il est donc conseillé d'utiliser une ventouse. Les variations de pression générées par la ventouse détache les dépôts causés par les cheveux, la graisse ou les résidus alimentaires. Pour ce faire, tenez la ventouse au centre du drain et appuyez fermement vers le bas contre le lavabo ou l'évier. Faites couler de l'eau dans le bac jusqu'à ce que la ventouse soit complètement recouverte, puis effectuez des mouvements de haut en bas avec le manche de la ventouse sans la sortir complètement de l'eau. Après quelques mouvements, vérifiez si l'eau s'écoule à nouveau par le drain. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure jusqu'à ce que la canalisation soit débouchée.
Autres moyens mécaniques pour éliminer les bouchons : les dispositifs appelés furets, les brosses de débouchage ou les tuyaux en spirale. Dans de nombreux cas, le siphon peut également être démonté relativement facilement et nettoyé séparément.
Prévenir le bouchage des canalisations
Grâce à quelques astuces quotidiennes, vous pouvez éviter les obstructions tenaces dans la salle de bains et la cuisine. Ces conseils permettent d'éviter que les canalisations ne se bouchent dans votre foyer :
- Rinçage régulier à l'eau bouillante : les petits dépôts dans le tuyau d'évacuation sont éliminés et la canalisation est ainsi durablement dégagée.
- Ne pas jeter les déchets alimentaires dans l'évier de la cuisine.
- Protéger les canalisations du lavabo, de la douche et de la baignoire à l'aide d'un tamis à cheveux.
- Inclure les drains dans votre nettoyage régulier : utiliser régulièrement le nettoyeur vapeur dans la cuisine et la salle de bains permet de déboucher rapidement les canalisations à la vapeur. Un nettoyage fastidieux ultérieur est ainsi évité.