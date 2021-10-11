Nettoyage des canalisations : ce qui est vraiment utile

Graisse et résidus alimentaires dans la cuisine, savon, produits de soin et cheveux dans la salle de bains : de nombreux déchets circulent chaque jour dans les canalisations domestiques et forment, avec le temps, des dépôts dans les tuyaux. Si ces dépôts ne sont pas éliminés régulièrement, ils forment un bouchon qui empêche l'eau de s'écouler.

Il existe sur le marché un grand nombre de produits sous forme de granulés, de gel et de mousse promettant une action rapide pour le débouchage les canalisations. Or, en fin de compte, ces nettoyants chimiques n'ont souvent qu'un seul effet : obstruer définitivement la canalisation. Si le drain de l'évier ou du lavabo est bouché, nul besoin de recourir à un détergent pour canalisations : certains produits ménagers éprouvés font l'affaire.