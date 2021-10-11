Nettoyer la Baignoire et la Douche

Recettes maison efficaces pour le nettoyage de la baignoire et de la douche

Le vinaigre et le liquide vaisselle constituent également un mélange efficace contre les résidus de savon. Mélangez les deux avec un peu d'eau dans un récipient ou un pulvérisateur. Appliquez généreusement le mélange sur les surfaces à l'aide d'une éponge ou du pulvérisateur et laissez agir ce mélange vinaigre-liquide vaisselle pendant quelques minutes. Éliminez ensuite les résidus de savon en frottant vigoureusement et rincez les surfaces à l'eau claire. Sur les surfaces en verre, passez ensuite un nettoyant pour vitres ou éliminer les dépôts avec un nettoyeur vapeur. Les revêtements de la robinetterie étant souvent sensibles aux acides, ne laissez pas le mélange agir trop longtemps et rincez-le avec de l'eau claire en quantité suffisante. Il est également possible d'utiliser de l'acide citrique. Ajoutez 3 à 5 cuillères à soupe à 1 litre d'eau et traitez les surfaces avec ce mélange. Avantage de l'acide citrique : contrairement au vinaigre, il est inodore.

À la place du liquide vaisselle, il est possible d'utiliser de la levure chimique ou du bicarbonate de soude. Ajoutez autant de vinaigre que nécessaire jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Appliquez sur les surfaces souillées et laissez agir le mélange pendant 10 à 15 minutes. Frottez ensuite avec une éponge jusqu'à ce que le savon calcaire se dissolve et rincez à l'eau claire.

Attention : Les carreaux de pierre sont sensibles aux acides. Par conséquent, le vinaigre et l'acide citrique ne doivent pas être utilisés comme recette maison sur ces surfaces.