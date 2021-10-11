Nettoyer la Baignoire et la Douche
Dans la douche et la baignoire, la saleté tenace s'accumule au fil du temps sur la céramique, les carreaux et la cabine de douche. Le savon calcaire, formé par un mélange d'eau calcaire et de savon, est souvent impossible à éliminer avec les détergents du commerce. Heureusement, avec les bons appareils et quelques astuces, le succès est garanti.
Comment se forme le savon calcaire ?
Lorsque les acides gras du savon classique réagissent avec les minéraux de l'eau dure, il se forme ce que l'on appelle un savon calcaire. Lorsque l'on prend une douche ou un bain avec des produits d'hygiène tels que le shampoing ou le gel douche, ce dépôt s'accumule progressivement et adhère littéralement aux carreaux, à la céramique, au verre et aux surfaces plastiques sous la forme d'un revêtement gras, d'aspect légèrement huileux. L'eau ne suffit pas à s'en débarrasser. Et même en nettoyant avec un détergent classique, une couche légèrement grasse reste souvent à la surface. La meilleure solution est donc un détergent spécial. Si vous préférez ne pas utiliser un tel produit, vous pouvez aussi venir à bout de la saleté tenace à l'aide d'un nettoyeur vapeur ou de produits ménagers traditionnels.
Éliminer le savon calcaire avec le nettoyeur vapeur
Les résidus de savon et la saleté dans la baignoire et la douche peuvent être éliminés en douceur avec de la vapeur chaude. Un nettoyeur vapeur peut également être utilisé sur toutes les surfaces, y compris les carreaux de pierre, ce qui permet de nettoyer en une seule passe l'intégralité de la cabine de douche ou de la baignoire, y compris la robinetterie.
Voici la marche à suivre :
- Pour le nettoyage, utilisez le suceur à main avec une housse en microfibres. Une housse abrasive en microfibres peut être utilisée sur les surfaces non sensibles.
- Frottez les surfaces souillées sur les carreaux, les surfaces en verre et les céramiques avec le suceur à main tout en appliquant de la vapeur. Le savon calcaire se dissout et est absorbé par la bonnette microfibres. Pour nettoyer de grandes surfaces, il est également possible d'utiliser le suceur pour sol, ce qui rend le travail encore plus rapide.
- Nettoyez la robinetterie avec une petite brosse ronde tout en appliquant de la vapeur pour dissoudre les dépôts de calcaire.
- Si nécessaire, la canalisation peut également être nettoyée directement à la vapeur.
- Après le nettoyage, séchez toutes les surfaces à l'aide d'une bonnette microfibres ou d'un aspirateur nettoyeur de vitres – et tout redevient propre et brillant.
Recettes maison efficaces pour le nettoyage de la baignoire et de la douche
Le vinaigre et le liquide vaisselle constituent également un mélange efficace contre les résidus de savon. Mélangez les deux avec un peu d'eau dans un récipient ou un pulvérisateur. Appliquez généreusement le mélange sur les surfaces à l'aide d'une éponge ou du pulvérisateur et laissez agir ce mélange vinaigre-liquide vaisselle pendant quelques minutes. Éliminez ensuite les résidus de savon en frottant vigoureusement et rincez les surfaces à l'eau claire. Sur les surfaces en verre, passez ensuite un nettoyant pour vitres ou éliminer les dépôts avec un nettoyeur vapeur. Les revêtements de la robinetterie étant souvent sensibles aux acides, ne laissez pas le mélange agir trop longtemps et rincez-le avec de l'eau claire en quantité suffisante. Il est également possible d'utiliser de l'acide citrique. Ajoutez 3 à 5 cuillères à soupe à 1 litre d'eau et traitez les surfaces avec ce mélange. Avantage de l'acide citrique : contrairement au vinaigre, il est inodore.
À la place du liquide vaisselle, il est possible d'utiliser de la levure chimique ou du bicarbonate de soude. Ajoutez autant de vinaigre que nécessaire jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Appliquez sur les surfaces souillées et laissez agir le mélange pendant 10 à 15 minutes. Frottez ensuite avec une éponge jusqu'à ce que le savon calcaire se dissolve et rincez à l'eau claire.
Attention : Les carreaux de pierre sont sensibles aux acides. Par conséquent, le vinaigre et l'acide citrique ne doivent pas être utilisés comme recette maison sur ces surfaces.
Éliminer le savon calcaire avec un détergent
Le savon calcaire peut être dissous efficacement avec un détergent. Toutefois, il convient de garder ce qui suit à l'esprit :
- Pour que les joints des carreaux n'absorbent pas de détergent, il convient de les mouiller au préalable à l'aide d'une serpillère.
- Retirez ensuite l'excédent d'eau des carreaux pour éviter de diluer la concentration du détergent. Pour ce faire, un aspirateur nettoyeur de vitres convient, par exemple.
- À l'aide d'une éponge souple et non abrasive ou d'une brosse, appliquez sur la surface un détergent alcalin (non dilué), section par section, et laissez agir pendant 3 à 5 minutes. Puis frottez à nouveau la surface. Un nettoyant sanitaire est une autre solution efficace contre le savon calcaire.
- Nettoyez ensuite à l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus de détergent aient été éliminés.
Prévention : éviter les résidus de savon et le calcaire
Mieux vaut ne pas remettre à plus tard l'élimination du calcaire dans la salle de bains. Nettoyer régulièrement en respectant quelques règles vous évitera de longues séances de récurage ultérieures. Suivre ces conseils permet d'éviter la formation rapide de savon calcaire dans la cabine de douche ou la baignoire :
- Après chaque douche ou bain, toutes les surfaces doivent être rincées à l'eau froide. Cela permet d'éliminer directement les résidus de savon.
- Après utilisation, séchez toujours les parois de la cabine de douche ou de la baignoire à l'aide d'un chiffon, d'une raclette de douche en caoutchouc ou d'un Window Vac afin d'éviter la formation de résidus et de dépôt de calcaire.
- Si vous avez un rideau de douche, secouez-le après la douche et séchez-le.
- Pour éviter que le calcaire ne se dépose sur la robinetterie, il convient également de la sécher avec une bonnette microfibres.
En outre, cette méthode permet d'éviter la formation de moisissures dans la pièce humide.