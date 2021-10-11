Comment faire un bon détartrage du robinet

Détartrage du robinet sans outils

Si vous n'avez pas le temps pour les étapes précédentes, il est également possible de détartrer le robinet sans démonter ses composants. L'astuce : imbibez un tissu en coton, par exemple un torchon, de vinaigre ou de jus de citron et d'eau et enroulez-le autour du robinet. Laissez agir le mélange vinaigre-eau pendant un certain temps ou même toute la nuit en cas de dépôts calcaires très tenace. Si vous avez un ballon de baudruche à la maison, vous pouvez le remplir d'eau vinaigrée et le placer autour du robinet pour imbiber le calcaire. Cette méthode fonctionne également avec un petit sac en plastique. Rincez ensuite le robinet à l'eau claire et essuyez-le avec une bonnette microfibres : votre robinet sera à nouveau étincelant de propreté. Si des saletés ou des particules de rouille persistent dans le mousseur, il est recommandé de le dévisser et de le nettoyer soigneusement.

Une fois le calcaire éliminé de la robinetterie, le reste du lavabo peut être nettoyé en profondeur afin que le cœur de la salle de bains retrouve son aspect neuf.