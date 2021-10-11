Comment faire un bon détartrage du robinet
Du calcaire tenace s'accumule rapidement sur le robinet de la salle de bains. Pour que la robinetterie brillante resplendisse longtemps et que l'eau puisse s'écouler librement du robinet, il est nécessaire de détartrer régulièrement. Les conseils suivants vous éviteront de frotter.
Éliminer le calcaire à temps
Le calcaire incrusté sur la robinetterie chromée de la salle de bains n'est pas seulement inesthétique : plus il reste longtemps sur la robinetterie, plus il est difficile de l'enlever. Si le robinet est calcifié, l'eau s'écoule également plus lentement et dans différentes directions. Pire encore : les dépôts de calcaire constituent un terrain propice aux bactéries. Toute personne qui boit de l'eau provenant d'un robinet calcifié ingère également des bactéries. Il faut donc nettoyer régulièrement le robinet et éliminer le calcaire avant qu'il ne forme une couche épaisse.
Éliminer le calcaire du robinet : les meilleurs recettes maison
Si l'eau de votre maison est particulièrement dure, il est conseillé de détartrer régulièrement le robinet. Il est important d'éliminer les dépôts non seulement sur l'ensemble de la robinetterie, mais surtout sur le mousseur ou la buse de mélange du robinet.
Comment faire :
- Pour le nettoyage, dévissez le mousseur ou la buse de mélange à la main ou avec une pince à tube. Il est préférable d'enrouler un chiffon autour du robinet pour éviter de rayer le métal en le dévissant.
- Ensuite, la buse peut être démontée en 3 parties : un tamis, un écrou-raccord et une bague d'étanchéité.
- Placez les 3 pièces dans du vinaigre ou de l'essence de vinaigre pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que le calcaire se dissolve. L'acide citrique a le même effet. Il suffit de dissoudre une demi-cuillère à soupe d'acide citrique en poudre dans 100 ml d'eau chaude et d'y plonger les pièces.
- Après le détartrage, rincez à l'eau claire et réinstallez le tout.
Détartrage du robinet sans outils
Si vous n'avez pas le temps pour les étapes précédentes, il est également possible de détartrer le robinet sans démonter ses composants. L'astuce : imbibez un tissu en coton, par exemple un torchon, de vinaigre ou de jus de citron et d'eau et enroulez-le autour du robinet. Laissez agir le mélange vinaigre-eau pendant un certain temps ou même toute la nuit en cas de dépôts calcaires très tenace. Si vous avez un ballon de baudruche à la maison, vous pouvez le remplir d'eau vinaigrée et le placer autour du robinet pour imbiber le calcaire. Cette méthode fonctionne également avec un petit sac en plastique. Rincez ensuite le robinet à l'eau claire et essuyez-le avec une bonnette microfibres : votre robinet sera à nouveau étincelant de propreté. Si des saletés ou des particules de rouille persistent dans le mousseur, il est recommandé de le dévisser et de le nettoyer soigneusement.
Une fois le calcaire éliminé de la robinetterie, le reste du lavabo peut être nettoyé en profondeur afin que le cœur de la salle de bains retrouve son aspect neuf.
Détartrage du robinet avec un détergent
Si vous souhaitez recourir à un détergent en cas de dépôts calcaires importants, utilisez un nettoyant sanitaire acide (pH entre 0 et 4) et nettoyez soigneusement la robinetterie avec une éponge douce ou une bonnette microfibres. Le produit abrasif doit être manipulé avec précaution, car les fines particules abrasives qu'il contient peuvent rayer les surfaces délicates en aluminium et en chrome.