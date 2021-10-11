Nettoyage du lavabo et du robinet
Le lavabo est le cœur de la salle de bains. Sollicité au quotidien, il doit être nettoyé régulièrement. Ce qu'il faut prendre en compte lors du nettoyage des lavabos et des robinets – aperçu.
Nettoyage du lavabo et du robinet : ce qu'il faut noter
La plupart des lavabos sont en céramique, en fonte minérale ou en acier émaillé. La céramique est particulièrement robuste et facile à nettoyer, l'acier émaillé est également résistant aux chocs et aux rayures. Cependant, les lavabos en fonte minérale, surtout dans la fourchette de prix la plus basse, sont très sensibles aux rayures.
Quel que soit le matériau, la règle suivante s'applique : l'utilisation excessive de détergent ou de nettoyants abrasifs ou le frottage excessif avec des éponges dures peuvent endommager la surface du lavabo. Il faut également faire attention au robinet : la plupart des robinets de salle de bains sont constitués d'un noyau en laiton sensible qui n'est que très peu nickelé ou chromé. Si la coque brillante est endommagée, le noyau rouille. Par conséquent, n'utilisez les détergents qu'avec parcimonie, si ce n'est pas du tout : il est préférable de s'en passer complètement lors du nettoyage. Après tout, la plupart des saletés, comme les résidus de dentifrice ou de cosmétiques, peuvent être éliminées avec de l'eau claire. Essuyez ensuite le lavabo et le robinet avec un chiffon doux.
Conseil
Placez une bonnette microfibres ou un chiffon doux près de l'évier. Vous les avez ainsi toujours à portée de main pour sécher brièvement le lavabo et les robinets après chaque utilisation. Excellent effet secondaire : avec un entretien approprié, les surfaces restent belles longtemps et leur nettoyage peut être un peu moins régulier.
Nettoyage du lavabo avec des recettes maison
Le bicarbonate de soude est un bon produit ménager pour garder le lavabo propre : répartissez la poudre dans le lavabo humide, laissez agir quelques instants puis essuyez-la avec un chiffon.
Le vinaigre dispose également d'un bon pouvoir nettoyant : mélangez-le avec de l'eau dans un rapport de 1:1, versez-le dans l'évier et sur le robinet et nettoyez les surfaces avec. Avantage : le vinaigre aide notamment à éliminer le calcaire. L'essence de vinaigre peut également être utilisée pure dans le cas de dépôt de calcaire important. Imbibez-en un tissu en coton et placez-le sur les zones souillées. Laissez agir pendant dix à quinze minutes, puis nettoyez les surfaces avec une éponge douce et de l'eau claire. Ensuite, séchez toute la surface soigneusement avec une bonnette microfibres. L'acide citrique peut également être utilisé comme alternative au vinaigre.
Attention : le vinaigre ou l'acide citrique ne doivent pas être utilisés sur les lavabos en fonte minérale, car l'acide peut en attaquer la surface.
Conseil
Les légères rayures de la céramique peuvent être polies avec du dentifrice. Il suffit d'en appliquer sur la rayure et de la frotter avec une vieille brosse à dents. Puis, lustrez à nouveau avec une bonnette microfibres : votre lavabo brille désormais d'un nouvel éclat.
Nettoyage du lavabo avec un détergent
Si vous souhaitez utiliser des détergents, vous pouvez nettoyer le lavabo avec un nettoyant sanitaire acide (pH entre 0 et 4). Il est préférable d'appliquer le nettoyant sur une bonnette microfibres humide et d'essuyer toute la surface avec. Frottez avec un chiffon sec. Le nettoyant peut également être appliqué directement sur le lavabo, puis frotté avec le chiffon. Cependant, il ne doit jamais être pulvérisé directement sur la robinetterie, car le noyau en laiton pourrait être endommagé par la pénétration du brouillard de pulvérisation.
Nettoyage du lavabo avec le nettoyeur vapeur
Le lavabo peut être nettoyé en profondeur avec un nettoyeur vapeur. Avantage : la vapeur pénètre même dans les endroits difficiles d'accès. Par exemple, la surverse du lavabo se salit avec le temps et est difficile à nettoyer à la main. Grâce à la buse à jet crayon du nettoyeur vapeur, cette surverse peut être facilement nettoyée à la vapeur, et la saleté se déposera automatiquement dans l'évacuation. Un nettoyeur vapeur peut également être utilisé pour nettoyer le conduit d'évacuation.
La saleté s'accumule sur le robinet au niveau du mousseur ou du régulateur de jet, qui peut également être nettoyé avec la buse à jet crayon ou la petite brosse ronde du nettoyeur vapeur. Pour ce faire, tenez un chiffon à distance de la zone vaporisée pour vous protéger des éclaboussures. La saleté se détache et finit dans le lavabo. Cependant, si le robinet est fortement calcifié, il convient de recourir à d'autres moyens.
Le reste du lavabo peut être nettoyé à l'aide du suceur à main équipé d'une housse en microfibre, ou de la brosse ronde. Ensuite, séchez toute la surface soigneusement avec une bonnette microfibres.