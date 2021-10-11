Nettoyage du lavabo et du robinet : ce qu'il faut noter

La plupart des lavabos sont en céramique, en fonte minérale ou en acier émaillé. La céramique est particulièrement robuste et facile à nettoyer, l'acier émaillé est également résistant aux chocs et aux rayures. Cependant, les lavabos en fonte minérale, surtout dans la fourchette de prix la plus basse, sont très sensibles aux rayures.

Quel que soit le matériau, la règle suivante s'applique : l'utilisation excessive de détergent ou de nettoyants abrasifs ou le frottage excessif avec des éponges dures peuvent endommager la surface du lavabo. Il faut également faire attention au robinet : la plupart des robinets de salle de bains sont constitués d'un noyau en laiton sensible qui n'est que très peu nickelé ou chromé. Si la coque brillante est endommagée, le noyau rouille. Par conséquent, n'utilisez les détergents qu'avec parcimonie, si ce n'est pas du tout : il est préférable de s'en passer complètement lors du nettoyage. Après tout, la plupart des saletés, comme les résidus de dentifrice ou de cosmétiques, peuvent être éliminées avec de l'eau claire. Essuyez ensuite le lavabo et le robinet avec un chiffon doux.