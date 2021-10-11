Wastafel en waterkraan schoonmaken
De wastafel is het middelpunt van de badkamer. Door het dagelijkse gebruik wordt hij flink belast, dus regelmatig schoonmaken is belangrijk. Waar moet u op letten bij het schoonmaken van de wastafel en de kranen – een overzicht.
Wastafel en waterkraan schoonmaken: hiermee moet u rekening houden
De meeste wastafels zijn gemaakt in keramiek, composiet of geëmailleerd staal. Keramiek is bijzonder sterk en eenvoudig te onderhouden, ook geëmailleerd staal is sterk en krasbestendig. Composiet wastafels, met name in het lagere prijssegment, zijn echter heel gevoelig voor krassen.
Ongeacht het materiaal geldt deze regel: het overmatig gebruik van reinigings- of schuurmiddelen of te krachtig schuren met harde sponzen kan schade veroorzaken aan het oppervlak van de wastafel. Ook bij de waterkraan is voorzichtigheid geboden: de meeste badkamerkranen bestaan uit een kwetsbare messing kern, waarop zich slechts een dun laagje nikkel of chroom bevindt. Als de glanzende afwerklaag beschadigd is, gaat de binnenkant roesten. Wees daarom zuinig met reinigingsmiddelen als u ze toch wil gebruiken, maar beter is het om ze helemaal niet te gebruiken. Tenslotte is het meeste vuil, zoals restjes tandpasta of cosmetica, ook met schoon water te verwijderen. Daarna wrijft u de wastafel en waterkraan met een zachte doek droog.
Tip
Leg een microvezeldoekje of een zachte doek in de buurt van de wastafel. Zo heeft u deze altijd bij de hand om de wastafel en de kraan na elk gebruik even snel af te drogen. Prettige bijkomstigheid: door de juiste verzorging blijven de oppervlakken lang mooi en moet u niet zo vaak schoonmaken.
Wastafel schoonmaken met huismiddeltjes
Bakpoeder is een goed huismiddeltje om de wastafel schoon te houden: verdeel het poeder over de vochtige wastafel, laat het kort inwerken en wrijf het weg met een doek.
Ook azijn heeft een goede reinigende werking: in de verhouding 1 : 1 met water mengen, op de wastafel en kraan aanbrengen en deze daarmee reinigen. Het voordeel: azijn is prima geschikt voor de verwijdering van kalk. Bij sterke kalkaanslag kan er ook zuivere azijnessence worden gebruikt. Doordrenk een katoenen doek hiermee en leg die op de betreffende plekken. Laat tien tot vijftien minuten inwerken en reinig daarna de oppervlakken met een zachte spons en helder water. Droog vervolgens alles goed af met een microvezeldoek. In plaats van azijn kan u ook citroenzuur gebruiken.
Voorzichtig: bij gegoten minerale wastafels mag u geen azijn of citroenzuur gebruiken, omdat het zuur het oppervlak kan aantasten.
Tip
Lichte krassen in het keramiek kunnen met tandpasta worden weggepoetst. Gewoon op de kras aanbrengen en met een oude tandenborstel borstelen. Daarna nog even nawrijven met een microvezeldoek en de wastafel glanst als nooit tevoren.
Wastafel schoonmaken met een reinigingsmiddel
Wie reinigingsmiddelen wil gebruiken, kan de wastafel met een zuurhoudende sanitairreiniger (pH-waarde tussen 0 en 4) schoonmaken. Breng daarvoor bij voorkeur wat reinigingsmiddel aan op een vochtige microvezeldoek en veeg alles daarmee schoon. Wrijf na met een droge doek. Het reinigingsmiddel kan ook direct op de wastafel worden aangebracht en dan met een doek worden verdeeld. Het mag echter niet direct op kranen worden gesproeid omdat de messing kern door binnendringende sproeinevel beschadigd kan raken.
Wastafel schoonmaken met een stoomreiniger
U kan de wastafel bijzonder grondig schoonmaken met een stoomreiniger. Het voordeel: de stoom dringt ook door tot moeilijk toegankelijke plaatsen. Zo zet zich op de overloop van de wastafel in de loop der tijd vuil vast dat moeilijk met de hand te verwijderen is. Met de puntstraalsproeier van de stoomreiniger kan de overloop eenvoudig met stoom worden gereinigd, waardoor het vuil automatisch in de afvoer terechtkomt. U kan de stoomreiniger ook gebruiken om de afvoer te reinigen.
Er verzamelt zich vuil op de waterkraan aan de sproeikop en de straalregelaar. Dit vuil kan ook met de puntstraalsproeier of de kleine ronde borstel van de stoomreiniger worden verwijderd. Om uzelf te beschermen tegen spatten, houdt u best een doek vast op enige afstand boven de plek die afgestoomd moet worden. Het vuil wordt verwijderd en belandt in de wastafel. Als de waterkraan sterk verkalkt is, moeten er echter andere middelen worden ingezet.
De rest van de wastafel kan worden gereinigd met de handsproeier met microvezelovertrek of de ronde borstel. Droog tenslotte alles goed af met een microvezeldoek.