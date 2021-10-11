BADKAMER SCHOONMAKEN: GEEN KANS VOOR VUIL EN KALK
Geen ruimte in huis waar zo gelet wordt op netheid en hygiëne als de badkamer. Er bestaan vele meningen over de juiste reiniging van toilet, tegels, badkuip, douche, wastafel en de rest. Met deze tips van de experts krijgt hardnekkige kalk in de badkamer geen kans.
Snel en eenvoudig schoonmaken: de beste tips voor een schone badkamer
Het maakt niet uit of het gaat om een kleine douche of een echte wellness-oase: het schoonhouden van de badkamer staat bij menigeen bovenaan de huishoudagenda. Niet alleen hoe de badkamer eruit ziet is belangrijk, het schoonmaken heeft vooral een hygiënische reden: als er niet goed wordt schoongemaakt kunnen bacteriën en sporen zich eenvoudig vermeerderen met schimmel tot gevolg. De hoge luchtvochtigheid en de warmte vormen daarvoor het perfecte klimaat. Regelmatig schoonmaken van oppervlakken, doucheruimtes, toilet en tegels is daarom belangrijk.
Hoe vaak moet de badkamer worden schoongemaakt?
Hoe vaak de badkamer schoongemaakt moet worden, hangt af van hoeveel er gebruik van wordt gemaakt. In een eenpersoonshuishouden ontstaat minder vuil dan in een groot gezin, daarom moet de schoonmaakfrequentie worden aangepast aan de leefomstandigheden. Zo mogelijk moet de hele badkamer echter wel minimaal eenmaal in de week grondig worden schoongemaakt. Het is verstandig om bij de wastafel verontreinigingen door zeepresten of tandpasta altijd meteen te verwijderen en om de kranen elke paar dagen goed af te vegen om kalkvlekken te voorkomen. Het beste is eigenlijk om de glanzende kranen elke keer na het handen wassen met een zachte doek droog af te vegen, zo kunnen er helemaal geen vlekken ontstaan.
Om te zorgen dat de douchecabine en de badkuip lang schoon blijven, helpt het om na elk gebruik de oppervlakken goed af te spoelen en vervolgens af te drogen. Om haren en stof van de grond te verwijderen is het vaak voldoende om de badkamer om de dag te stofzuigen. Elke week of om de week moeten de tegels dan vochtig worden afgenomen zodat ook hardnekkig vuil wordt verwijderd.
Tip
Na het douchen of baden kan het badkamerraam beslaan door waterdamp. In de loop der tijd ontstaat hierdoor schimmel. De badkamer moet daarom ook regelmatig worden geventileerd, zodat vocht kan wegtrekken. De ramen moeten ook om de paar maanden goed worden schoongemaakt.
Schoonmaakwerkzaamheden en bijzonderheden in de badkamer
Alhoewel tegels en keramische oppervlakken meestal eenvoudig te reinigen zijn, moet er in de badkamer toch met wat dingen rekening worden gehouden. Organisch vuil zoals huidschilfers, haren, afscheidingen en zeepresten zet zich af op minerale verontreinigingen als kalkaanslag, urinesteen, bruinsteen en roest. Bij de pogingen om deze verontreinigingen te verwijderen is gewoon afnemen meestal niet meer genoeg. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van agressievere reinigingsmiddelen zoals wc-reinigers of zuurhoudende reinigingsmiddelen en wordt er stevig geboend. Daarbij kunnen kwetsbare materialen bij ondeskundig gebruik worden beschadigd.
Met de juiste reinigings- en huishoudelijke middelen, gebruikstips en apparaten is de badkamer in een handomdraai schoon. En zonder het vervelende boenen.
Kalk verwijderen in de badkamer
Overal waar regelmatig water wordt gebruikt ontstaat in de loop der tijd kalkaanslag. Dan is het geen wonder dat er met name in de badkamer kalkaanslag ontstaat op kranen, tegels of de wastafel. Met wat eenvoudige middelen en een paar tips gaat het verwijderen van hardnekkige aanslag makkelijk en wordt voorkomen dat de kalk zich opnieuw vastzet.
Hoe ontstaat kalk?
Kalkhoudend water bevat erg veel calciumcarbonaat. Dit komt door kalkhoudend gesteente in het grondwater. Hoe hoger de concentratie, hoe harder het water is en hoe meer kalk er wordt afgezet op de oppervlakken waarmee het in contact komt. Hardnekkige kalkaanslag ontstaat vooral als het water wordt verhit of als het verdampt. De witte vlekken ontstaan daardoor met name op armaturen, wastafels, tegels en waterkranen in de badkamer.
Kalk verwijderen met de stoomreiniger
Als de kalkaanslag nog niet zo dik is, is deze eenvoudig te verwijderen met de stoomreiniger zonder dat er met de hand geboend hoeft te worden. Daarvoor zijn er de puntstraalsproeier en een ronde borstel. Het beste is om kwetsbare oppervlakken alleen met de puntstraalsproeier te reinigen zodat er geen krassen op chroom en edelstaal ontstaan. Houd de sproeier direct tegen de verkalkte plekken aan en blijf stomen tot de kalk losgekomen is. Als de kalk hardnekkig of moeilijk bereikbaar is, kan de ronde borstel op de sproeier worden gezet: borstel de plek vervolgens schoon met krachtige stoomstoten. Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbewegingen lossen zelfs hardnekkige kalkvlekken op.
Als de kalklaag al erg dik geworden is, kan wat citroenreiniger op de plek worden aangebracht. Wacht een half uurtje en pak vervolgens weer de stoomreiniger. De kalkresten zouden nu eenvoudig los moeten komen.
De beste huismiddeltjes tegen kalkvlekken
Kalk op aluminium verwijderen met bakpoeder
Bakpoeder is een echte allrounder in het huishouden. Zelfs kalk kan ermee worden verwijderd, bijvoorbeeld op aluminium. Vermeng daarvoor wat water en bakpoeder tot een stevige massa. Wrijf dit over de betreffende plekken, laat het kort inwerken en spoel het dan af met schoon water of veeg het weg met een vochtige doek.
Positieve bijwerking van bakpoeder: het neutraliseert ook onaangename geuren in de badkamer en helpt zelfs bij een verstopte afvoer.
Kalk verwijderen met azijn
Een ander huismiddeltje dat helpt om kalkaanslag te verwijderen is azijn. Azijnessence kan bij sterke verkalkingen onverdund en bij lichte verontreinigingen aangelengd met water worden gebruikt. Citroenzuur heeft dezelfde werking en kan daarom eveneens worden gebruikt. Het beste is om een katoenen doek of microvezeldoek nat te maken met azijn of citroenzuur en daarmee de verkalkte oppervlakken als kranen in te wrijven. Laat het enige tijd of een hele nacht inwerken en spoel het dan af met schoon, koud water. Vervolgens alles drogen met een schone doek. Het zuur in de azijn helpt overigens ook tegen hardnekkige urinesteen.
Tip: om zeer hardnekkige kalk te verwijderen van de waterkraan kan de truc met de ballon worden gebruikt.
Kalk verwijderen met tandpasta
Kalkresten kunnen ook met tandpasta en een oude tandenborstel van kranen worden verwijderd. Bestrijk de aanslag daarvoor met tandpasta, laat dit even inwerken, borstel het dan weg met de tandenborstel en spoel na met water. De tandpasta werkt als een schuurmiddel en laat oppervlakken van chroom en aluminium weer stralen.
Let op: bepaalde materialen reageren slecht op zuren, dit zijn bijvoorbeeld marmer en natuursteen. Ze mogen dan ook niet met azijn of citroenzuur worden gereinigd. Gebruik hier liever bakpoeder.
Kalk verwijderen met reinigingsmiddelen
Wie een reinigingsmiddel wil gebruiken om de hardnekkige aanslag te verwijderen, moet daarvoor een zuurhoudend reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 1 en 4 gebruiken. Welk middel het meest geschikt is, is afhankelijk van het oppervlak. Het beste is om het reinigingsmiddel eerst op een onopvallende plek te testen alvorens het op grote oppervlakken te gebruiken. Sterke zuren (lage pH-waarde) kunnen diverse oppervlakken zoals niet-edelmetalen, cementvoegen, geëloxeerde materialen of kunststoffen aantasten. Gebruik daarom zoveel mogelijk milde middelen en probeer of deze voldoende werken. In de winkel zijn ook sanitairreinigers verkrijgbaar met milieucertificaat, zoals bijvoorbeeld het EU-ecolabel. Deze zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook zachter voor de materialen dan de reinigers zonder certificaat.
Tips om te zorgen dat er geen kalkvlekken ontstaan:
-
afdrogen helpt: kranen bij de wastafel, in de douchecabine of badkuip evenals tegels en glazen oppervlakken moeten na gebruik altijd worden gedroogd, bijvoorbeeld met een microvezeldoek of een zachte spons.
-
Als u haast heeft en er geen tijd is om af te drogen: spoel de douchecabine, badkuip en kraan af met koud water. Koud water vormt namelijk minder kalkaanslag dan warm water.
-
Regelmatig afstomen van kranen en dergelijke met de stoomreiniger voorkomt kalkaanslag in de toekomst. De reden: de stoomvorming demineraliseert het water waardoor de waterdamp geen kalkresten of strepen achterlaat.