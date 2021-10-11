Hoe vaak moet u uw ramen kuisen?

Ramen zorgen voor licht in het huis en geven de ruimte een uitnodigend gevoel. Helaas kan een ruit snel vuil worden. Vooral tijdens het pollenseizoen, bij regenweer of een lange droge periode met stof.

Ook de binnenkant van de ruiten kunnen snel vuil worden. Pootafdrukken van huisdieren of vingers van kinderen blijven makkelijk plakken op het glas. Dat geeft uw ramen snel een onverzorgd uiterlijk.

Om de twee maanden moet u zowel, binnen als buiten, de ramen wassen.