Onze tips om ramen te wassen zonder strepen
Ruiten kuisen is een van de meest onpopulaire huishoudelijke taken. Het is handwerk en neemt veel tijd in beslag. Het resultaat van een namiddag ramen poetsen is ook dikwijls niet bevredigend. Het is moeilijk om een streeploos resultaat te behalen zonder dat u de juiste techniek kent. Gebruik deze tips om uw ramen te wassen zonder strepen.
Hoe vaak moet u uw ramen kuisen?
Ramen zorgen voor licht in het huis en geven de ruimte een uitnodigend gevoel. Helaas kan een ruit snel vuil worden. Vooral tijdens het pollenseizoen, bij regenweer of een lange droge periode met stof.
Ook de binnenkant van de ruiten kunnen snel vuil worden. Pootafdrukken van huisdieren of vingers van kinderen blijven makkelijk plakken op het glas. Dat geeft uw ramen snel een onverzorgd uiterlijk.
Om de twee maanden moet u zowel, binnen als buiten, de ramen wassen.
Tip 1: kies het juiste moment
Poets nooit ramen op warme dagen of wanneer er direct zonlicht op het glas schijnt. Het water droogt dan te snel op, waardoor er strepen kunnen ontstaan. Een grijze, droge dag is het meest geschikte moment om uw ramen een opknapbeurt te geven.
Ruiten wassen met water en huismiddellen
Een bevlekte ruit of een vuil raamkozijn kan u simpel schoonmaken met water. Veeg met een microvezeldoek of een pluisvrije katoenen doek het glasoppervlak en het kozijn droog.
Hardnekkig vuil dat zich op de ruit heeft gevormd, kunt u ook schoonmaken met huishoudelijke middelen.
De beste huismiddeltjes om uw ramen te wassen:
- Ramen kuisen met azijn of azijnessence: Voeg 1 kopje azijnessence toe aan 1 liter water. Gebruik dit mengsel om de ramen schoon te maken. Opmerking: Stenen vensterbanken - van bijvoorbeeld marmer - moet u eerst afdekken, omdat de azijnessence het materiaal kan beschadigen.
- Ruiten schoonmaken met citroenzuur: Voeg 2 à 3 eetlepels citroenzuurpoeder toe aan 1 liter water. Gebruik een microvezeldoek en boen hiermee alles op.
- Ramen wassen met afwasmiddel: Meng lauw water met een scheutje afwasmiddel (zonder parfum). Reinig hiermee uw ramen. De hoeveelheid afwasmiddel dat u nodig heeft, hangt af van hoe vuil het glas is.
- Zwarte thee en citroen: Meng 1 kop zwarte thee met 3L water en het sap van een halve citroen. Gebruik vervolgens een microvezeldoek om de ruiten schoon te maken. De tannine maakt vet en zelfs nicotine los, terwijl het citroenzuur effectief werkt tegen kalkaanslag.
Gebruik een rubberen wisser, een schone microvezeldoek of een andere pluisvrije doek om de ruiten te drogen. Het correcte materiaal is belangrijk voor een streeploos resultaat. Heeft u geen doek bij de hand, gebruik dan krantenpapier om de ruiten te drogen. Verfrommel een paar bladzijden en veeg het glasoppervlak ermee schoon.
Ramen poetsen met schoonmaakmiddelen
Gebruik een speciaal ontworpen product als uw ramen erg vuil zijn.
Naast de verkrijgbare reinigingsmiddelen zijn er ook speciale reinigingsconcentraten voor ruiten die met water kunnen worden verdund. Deze verwijderen zelfs het meest hardnekkige vuil, zoals vet, insecten, huidvetten en vervuiling.
Tip 2: Wees spaarzaam met reinigingsmiddelen
Als u te veel ruitenreiniger gebruikt, kan er een vettige film op het glas achterblijven. Gebruik glazenwassers of andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen daarom altijd spaarzaam en met de juiste dosering. Dit voorkomt strepen en krassen.
De juiste werkwijze om ramen te wassen zonder strepen
Maak thuis uw ramen schoon zoals een professional. Want de juiste techniek toepassen is het belangrijkste deel van de klus.
Stap 1: Breng een mengsel van water en afwasmiddel aan op het raam. Zonder voldoende vocht, kan de raamwisser niet goed over het oppervlak glijden.
Stap 2: Beweeg de wisser in achtvormige bewegingen van boven naar beneden. Dweil de neergekomen vloeistof daarna op met een doek.
Stap 3: Poets met een zeemlap, microvezeldoek of theedoek de ruit schoon en verwijder de laatste waterdruppels. Geef ook aandacht aan de randen.
Raamkozijnen correct schoonmaken
Vergeet bij het schoonmaken van de ramen de raamkozijnen niet. Die worden namelijk ook blootgesteld aan de elementen. Verwijder eerst het grof vuil met een handborstel of een droge lap. Reinig het kozijn vervolgens grondig met een natte doek of een zachte spons.
Voor hardnekkig vuil kunt u een reinigingsmiddel gebruiken. Let in dit geval wel op het materiaal van het kozijn.
- Er zijn onderhoudsmiddelen gemaakt voor hout die het beschermen tegen de elementen.
- Raamkozijnen van kunststof kunt u reinigen met speciaal ontwikkelde, anti-statische reinigingsmiddelen.
Nu u er toch mee bezig bent, kunt u ook de vensterbank een opknapbeurt geven.
Ramen kuisen met kärcher window vac: snel en streeploos
Een Window Vac maakt ramen wassen zeer eenvoudig:
- Spuit royaal een mengsel van schoonmaakmiddel en water op het glas.
- Verwijder het vuil door te wrijven met een microvezeldoek of reinigingsdoekje.
- Gebruik de Window Vac om het vocht op te zuigen. Het vuile water zal rechtstreeks in de tank stromen en komt niet op de vloer terecht.
Deze drie simpele stappen zullen u een streeploos resultaat bezorgen. Als u toch strepen op het glas heeft, kan dit aan de zuigmond van het apparaat liggen:
- De zuigmond van een Window Vac zal na verloop van tijd verslijten. Het oppervlak wordt oneffen en er zullen strepen ontstaan op het glasoppervlak. Een simpel trucje: draai de zuigmond om, zodat u beide kanten gebruikt. Hierdoor moet u minder vaak een nieuwe kopen.
- Met een natte spons verwijdert u het vuil van de zuigmond en houdt u hem zo glad mogelijk.
De toepassingsgebieden van een Window Vac zijn zeer uiteenlopend. De werkwijze blijft echter dezelfde.
- Ramen/ramen
- Spiegels
- Douchecabines
- Glazen tafels
- Tegels
- Serres
- Glazen deuren
- Andere gladde oppervlakken
Ramen wassen met stoomreiniger
Heeft u thuis een stoomreiniger? Dan kunt u er meer mee schoonmaken dan spiegels en glazen alleen. U kunt er namelijk ook uw ruiten mee kuisen:
- Stap 1: Stoom de ruit met het mondstuk en de microvezeldoek. Maak het vuil los door te wrijven. Als alternatief kunt u de ruit ook behandelen met het detailmondstuk of een speciaal mondstuk voor ruiten. U kunt de stoom ook gebruiken om hardnekkige vlekken los te maken.
- Stap 2: Verwijder de waterresten met een ruitenwisser of een Window Vac. U kunt ook een zachte doek gebruiken om de randen en raamkozijnen droog te maken.
Het verdampte water dat uit de stoomreiniger ontsnapt, is gedemineraliseerd. Dit betekent dat het geen strepen of vlekken op het glas achterlaat. Als ze toch ontstaan na het reinigen, komt dat omdat alle wasmiddelresten niet zijn verwijderd. In dat geval, veeg nog een paar keer over de ruit tot alle resten weg zijn.
Gordijnen en jaloezieën schoonmaken
Wilt u uw ramen een grondige schoonmaakbeurt geven? Reinig dan niet alleen de kozijnen en de ruiten. Geef de gordijnen ook een goede wasbeurt en ontdoe de binnenkant van de jaloezieën van stof.
- Na het drogen in de droogkast hangt u de gordijnen recht terug aan de rail. Zo hoeft u ze, afhankelijk van het materiaal, niet te strijken.
- Verwijder al het stof van de jaloezieën met een vochtige doek. Schoonmaken met een siliconen deegschraper gewikkeld in een microvezeldoek is ook zeer effectief.
- Een stoomreiniger is een praktisch alternatief om jaloezieën schoon te maken. U verwijdert er stof en vuil gemakkelijk van tussen de lamellen en spleten.