Toilet Schoonmaken Tips
Voor de meeste mensen behoort een schoon toilet tot de basisbehoeften, maar het reinigen ervan is één van de minst geliefde taken in het huishouden. Met de juiste aanpak en een paar tips wordt uw toilet snel weer schoon en hygiënisch.
Typische vervuilingen: kalkaanslag en urinesteen
Net als op andere plaatsen in de badkamer ontstaat er na verloop van tijd ook in het toilet kalkaanslag. Een bijzondere uitdaging vormt hier het zogenaamde urinesteen, dat ontstaat uit kalk en urine. Urinesteen vormt zich vooral langs de spoelrand en daar waar het oppervlak van het toilet gebogen is. Op het ruwe oppervlak van de aanslag verzamelen zich al snel meer vuildeeltjes en bacteriën met geelbruine vlekken tot gevolg. Lichte aanslag kan door stevig borstelen worden verwijderd. Door regelmatig de toiletborstel te gebruiken, bij voorkeur na elk toiletbezoek, ontstaat meestal helemaal geen hardnekkig urinesteen. Bij kalkhoudend water is dit bijzonder belangrijk.
Welk reinigingsmiddel helpt bij kalk en urinesteen ?
Als er zich ondanks regelmatig krachtig reinigen toch aanslag heeft gevormd, moet dit worden verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel. Kalk en urinesteen behoren tot de minerale verontreinigingen en kunnen worden verwijderd met zuurhoudende reinigingsmiddelen (pH-waarde < 7). In de handel verkrijgbare wc-reinigers beschikken daarom over een zeer lage pH-waarde en zijn daardoor sterk zuurhoudend. Breng in de eerste stap het reinigingsmiddel aan en laat het goed inwerken volgens de instructies van de fabrikant. Schrob vervolgens goed met een borstel, waarbij de krachtige beweging van de borstel helpt bij het verwijderen van hardnekkige aanslag. En spoel tot slot meerdere malen tot het reinigingsmiddel en het vuil volledig verwijderd zijn.
Tip
Bij het schoonmaken moeten deksel en wc-bril omhoog staan, om ongewenste spatten te voorkomen.
Toiletten schoonmaken met huismiddeltjes
U kan het toilet ook schoonmaken met verschillende traditionele huismiddeltjes. Bijzonder populair is waspoeder, dat dankzij de geïntegreerde waterontharder en bleekmiddel goed werkt tegen kalk en urinesteen. Bestrooi daarvoor gewoon de binnenkant van het toilet met waspoeder, laat het 15 minuten inwerken en reinig vervolgens met de toiletborstel. Spoel het toilet daarna schoon en het glanst weer als nieuw.
Een ander populair huismiddel is de combinatie van azijn en soda. Doe hiervoor een halve liter azijn en 2 tot 3 eetlepels soda in het toilet en verdeel dit. Een andere mogelijkheid is het gebruik van 100 ml azijnessence of bakpoeder in plaats van soda. Laat het mengsel circa 15 minuten inwerken en bewerk het vervolgens met de borstel om de kalk en het urinesteen te verwijderen. Ook geschikt zijn cola of gebitsreinigingstabletten, deze huismiddeltjes moeten echter ongeveer 30 minuten inwerken.
Aan de buitenkant voldoen milde reinigingsmiddelen
Voor de reiniging van de buitenkant volstaat het om het oppervlak van de toiletpot te reinigen met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Ook de toiletbril en het deksel worden zo weer schoon. Gebruik hiervoor geen schurende reinigingsmiddelen of producten met chloor of zuur, deze veroorzaken vaak gele verkleuringen of tasten de lak van de zitting aan. Verkleuringen ontstaan ook door kalkaanslag en urinesteen, hierbij helpt alleen regelmatig schoonmaken, zodat de zitting altijd schoon blijft.
Etensresten, haren of maandverband horen niet in het toilet thuis en kunnen de afvoer snel verstoppen. Ook zakdoeken en keukenpapier moeten niet door het toilet worden gespoeld. In tegenstelling tot toiletpapier lossen deze niet op in water. Als de afvoer toch verstopt raakt, is er een plopper of ontstoppingsveer nodig. In het ergste geval moet u de dure hulp inroepen van een vakman.