Astuces pour nettoyer les toilettes
Même si avoir des toilettes propres fait partie des besoins fondamentaux de la plupart d'entre nous, leur nettoyage reste l'une des tâches ménagères les moins appréciées. Avec la bonne méthode et quelques conseils, vos toilettes retrouveront rapidement propreté et hygiène.
Salissures typiques : dépôts de calcaire et tartre d'urine
Comme à de nombreux autres endroits dans la salle de bains, des dépôts de calcaire se forment dans les toilettes au fil du temps. Problème majeur : le tartre dit d'urine, formé à partir de calcaire et d'urine. Le tartre d'urine apparaît principalement au bord de la chasse d'eau et dans les replis de la surface des toilettes. Les particules de saleté et les bactéries s'accumulent facilement sur la surface rugueuse des dépôts, ce qui provoque des taches jaune-brun. Les dépôts légers peuvent être éliminés mécaniquement à l'aide d'une brosse. Avec l'utilisation régulière de la brosse pour toilettes, idéalement après chaque passage aux toilettes, le tartre d'urine tenace ne se formera généralement tout simplement pas. Une règle particulièrement importante en cas d'eau très dure.
Quel détergent aide à éliminer le calcaire et le tartre urinaire ?
Si des dépôts se sont formés malgré un nettoyage mécanique régulier, il convient d'utiliser le détergent approprié pour les dissoudre. Le calcaire et le tartre urinaire sont des salissures minérales, qui peuvent être éliminés avec des détergents acides (pH < 7). Les nettoyants pour WC disponibles dans le commerce ont donc une valeur de pH particulièrement basse, c'est-à-dire qu'ils sont très acides. Lors de la 1ère étape, appliquez le détergent et laissez-le ensuite agir conformément aux instructions du fabricant. Frottez ensuite correctement avec une brosse, l'action mécanique des poils aidant à éliminer les dépôts tenaces. Enfin, rincez plusieurs fois jusqu'à ce que le détergent et la saleté soient complètement éliminés.
Conseil
Lors du nettoyage, le couvercle et le siège doivent être relevés pour éviter les éclaboussures involontaires.
Nettoyage des toilettes avec des recettes maison
Il est également possible de nettoyer les toilettes à l'aide de divers produits ménagers traditionnels. Les lessives en poudre sont particulièrement recommandées et efficaces contre le calcaire et le tartre urinaire en raison de l'adoucisseur et de l'agent blanchissant qu'elles comprennent. Il suffit de saupoudrer l'intérieur des toilettes avec de la lessive en poudre, de laisser agir pendant environ 15 minutes, puis de nettoyer avec la brosse des toilettes. Enfin, tirez la chasse : vos toilettes brillent d'un nouvel éclat.
Une autre recette maison appréciée est l'association de vinaigre et de bicarbonate de soude. Pour l'appliquer, versez un demi-litre de vinaigre et 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans les toilettes et répartissez le tout. Il est également possible d'utiliser 100 millilitres d'essence de vinaigre ou de levure chimique à la place du bicarbonate de soude. Laissez agir le mélange pendant environ 15 minutes, puis brossez pour détacher le calcaire et le tartre d'urine. Les colas ou les comprimés de nettoyage pour appareils dentaires conviennent également, mais il faut les laisser agir pendant environ 30 minutes.
Des nettoyants doux suffisent pour la partie externe
Pour nettoyer la partie externe des toilettes, il suffit d'essuyer la surface de la cuvette avec un chiffon humide et un détergent doux. Vous pouvez également nettoyer le siège et le couvercle des toilettes de cette façon. Évitez les nettoyants abrasifs et les détergent contenant du chlore ou de l'acide : ils entraînent souvent une décoloration jaunâtre ou attaquent la peinture du siège. Les dépôts de calcaire et le tartre d'urine provoquent également des décolorations. Un nettoyage régulier est le seul moyen de garder le siège durablement propre.
Les restes de nourriture, les cheveux ou les serviettes hygiéniques n'ont rien à faire dans les toilettes et peuvent facilement boucher les canalisations. Les mouchoirs et les essuie-tout ne doivent pas non plus être jetés dans les toilettes, car contrairement au papier toilette, ils ne se dissolvent pas dans l'eau. Si l'évacuation se bouche quand même, vous aurez besoin d'une ventouse ou d'un furet. Dans le pire des cas, vous devrez avoir recours à l'intervention coûteuse d'un professionnel.