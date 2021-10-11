Astuces pour nettoyer les toilettes

Nettoyage des toilettes avec des recettes maison

Il est également possible de nettoyer les toilettes à l'aide de divers produits ménagers traditionnels. Les lessives en poudre sont particulièrement recommandées et efficaces contre le calcaire et le tartre urinaire en raison de l'adoucisseur et de l'agent blanchissant qu'elles comprennent. Il suffit de saupoudrer l'intérieur des toilettes avec de la lessive en poudre, de laisser agir pendant environ 15 minutes, puis de nettoyer avec la brosse des toilettes. Enfin, tirez la chasse : vos toilettes brillent d'un nouvel éclat.

Une autre recette maison appréciée est l'association de vinaigre et de bicarbonate de soude. Pour l'appliquer, versez un demi-litre de vinaigre et 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans les toilettes et répartissez le tout. Il est également possible d'utiliser 100 millilitres d'essence de vinaigre ou de levure chimique à la place du bicarbonate de soude. Laissez agir le mélange pendant environ 15 minutes, puis brossez pour détacher le calcaire et le tartre d'urine. Les colas ou les comprimés de nettoyage pour appareils dentaires conviennent également, mais il faut les laisser agir pendant environ 30 minutes.