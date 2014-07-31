Boren, vegen, zuigen
Boren, vegen en stofzuigen Klaar elke klus in huis razendsnel en met een stralend resultaat dankzij Kärcher. Kärcher biedt een compleet assortiment apparaten en toebehoren voor efficiënt reinigen in en om het huis. Gebruik de boorstofopvanger bij het boren, de accu-rolveger bij het vegen en de multifunctionele alleszuiger om te reinigen.
Stofvrij boren
Met de boorstofopvanger DDC 50 van Kärcher kunt u de klus geheel stofvrij klaren. U hebt geen tweede persoon nodig of een ander toestel zoals een stofzuiger. De DDC 50 kan worden gebruikt met elke boormachine (max. boorgrootte ø 10 mm) en u kunt met beide handen werken aan alle gangbare oppervlakken van binnenmuren.
Het werkt als volgt
- Markeren: Nadat u de gewenste positie van het boorgat hebt gemarkeerd, zet u de DDC 50 op uw boormachine en plaatst u deze over de markering.
- Aandrukken: Druk de DDC 50 vervolgens tegen de wand – de vacuümfunctie klemt het apparaat tijdens het boren automatisch vast op de ondergrond.
- Boren: Met de DDC 50 gaat het boren volledig probleemloos. Het apparaat zit vast aan de wand en u hebt beide handen vrij om te boren.
- Losmaken: Na het boren drukt u op de ontluchtingsknop om het vacuüm te verbreken en neemt u de DDC 50 van de wand. Het boorgat is schoon en al het stof is opgevangen.
- Legen: Open de DDC 50 en maak de stofcontainer leeg. Verdere reiniging is niet nodig.
Snel en eenvoudig vegen
Om klein vuil tussendoor op te vegen is niet altijd de stofzuiger nodig. Met de nieuwe accu-rolveger K55 kunt u snel, comfortabel en grondig schoonmaken. De accu-rolveger zonder kabel is altijd paraat en door het geringe gewicht is hij bijzonder handzaam. Dankzij de intelligente constructie kunt u tot 1 mm afstand van plinten vegen. Dat kunt u met veger en blik wel vergeten.
- Met één beweging verwijdert u de borstel om deze te reinigen of te vervangen.
- U kunt de accu verwijderen en extern opladen. U kunt dan gewoon verder werken met de reserveaccu (speciale toebehoren).
- De K55 Plus veegt met borstel aan de zijkant tot op 1 mm afstand van de plint.
- De grote vuilcontainer kunt u eenvoudig verwijderen en leegmaken.
Multifunctionele alleszuigers
De krachtigste multifunctionele alleszuiger
De veelzijdige alleszuigers zijn universeel inzetbaar en onderscheiden zich door hun indrukwekkende zuigkracht, voortreffelijke energie-efficiëntie, innovatieve filtervervangingstechnologie en speciaal ontwikkelde toebehoren.
Of u nu droog, nat, grof of fijn vuil wilt verwijderen: de Kärcher multifunctionele alleszuiger zorgt steeds voor een optimale vuilopname en een perfect reinigingsresultaat. Kortom: Kärcher biedt voor elke behoefte en taak de passende oplossing, zowel voor intensief als incidenteel gebruik.
Dankzij speciale energie-efficiënte motoren, apparaten en toebehoren die zijn ontworpen voor een optimale luchtstroming, zijn de nieuwe multifunctionele stofzuigers niet alleen duidelijk krachtiger dan vorige modellen, maar ook de krachtigste stofzuigers van Kärcher voor de consumentenmarkt ooit.
De voordelen op een rijtje: optimale vuilopname, aanzienlijke tijdsbesparing en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
Met de gepatenteerde innovatieve filtervervangingstechnologie kan de filter in enkele seconden worden verwijderd. De vlakfilter die bekend is van Kärcher apparaten voor de professionele markt, is in een cassette aan de bovenzijde van de stofzuiger ingebouwd en kan in twee stappen worden verwijderd. U hoeft alleen maar de filtercassette open te klappen en de filter te verwijderen - klaar.
De voordelen op een rijtje: snel en eenvoudig filter verwijderen, geen contact met vuil, geen opstuivend stof.
Dankzij volledig nieuw ontwikkelde toebehoren zoals vloerzuigmond, buizen, zuigslang of handgreep, staan alle nieuwe modellen garant voor perfecte reinigingsresultaten en maximaal gebruiksgemak. Elke soort vuil kunt u snel en zonder resten opzuigen.
De voordelen op een rijtje: perfecte reinigingsresultaten, maximaal gebruiksgemak, minimale inspanning, maximale bewegingsvrijheid, geen verstoppingen, geen onderbreking van werkzaamheden.
Dankzij de geïntegreerde reinigingsfunctie in alle apparaten uit de topklassen WD 5-6 kunt u vervuilde filters snel en efficiënt reinigen met een druk op de knop. Zo kunt u ook bij lastige reinigingstaken de zuigkracht weer herstellen. De voordelen op een rijtje: handmatig reinigen niet nodig, geen contact met vuil, zuigkracht snel herstellen.
Geschikte apparaten en toebehoren
DCC 50
Zuigen na het boren - dat is iets van vroeger.
Accu-rolveger
Klein vuil - geen probleem: Kärcher accu-rolvegers maken in een mum van tijd schoon.
Multifunctionele alleszuigers
De krachtigste multifunctionele alleszuigers aller tijden.