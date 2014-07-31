Boren, vegen, zuigen

Met de gepatenteerde innovatieve filtervervangingstechnologie kan de filter in enkele seconden worden verwijderd. De vlakfilter die bekend is van Kärcher apparaten voor de professionele markt, is in een cassette aan de bovenzijde van de stofzuiger ingebouwd en kan in twee stappen worden verwijderd. U hoeft alleen maar de filtercassette open te klappen en de filter te verwijderen - klaar.

De voordelen op een rijtje: snel en eenvoudig filter verwijderen, geen contact met vuil, geen opstuivend stof.