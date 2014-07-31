Percer, balayer, aspirer
Forer, balayer et aspirer Kärcher offre un assortiment complète d'équipements et d'accessoires pour un nettoyage efficace dans et autour de la maison. Utilisez le collecteur de poussières de perçage DDC lors du forage, le balai-électrique pour le balayage et l'aspirateur multifonctions pour nettoyer.
Forer sans faire de poussière
Avec le collecteur de poussières de perçage DDC 50 du professionnel du nettoyage Kärcher, vous pouvez accomplir votre travail sans faire la moindre poussière. Vous n'avez besoin de l'aide de personne, ni d'aucun autre accessoire ou appareil. Le DDC 50 peut être utilisé avec toutes les perceuses (taille de perçage maximale ø 10 mm) et vous permet de travailler avec les deux mains sur toutes les surfaces murales traditionnelles à l'intérieur.
Comment cela fonctionne
- Viser : après avoir marqué l'endroit à percer, placez le DDC 50 sur votre perceuse et positionnez-le au-dessus de votre marquage.
- Appuyer : ensuite, appuyez le DDC 50 contre le mur – avec le démarrage de la fonction de dépression, l'appareil aspire pendant le perçage.
- Percer : le perçage se fait sans aucun problème avec le DDC 50. L'appareil est fixé contre le mur et vos deux mains sont libres pour percer.
- Relâcher : après avoir percé, relâchez simplement la dépression en actionnant le bouton d'aération et retirez le DDC 50 du mur. Le site de perçage est propre et toute la poussière a été collectée.
- Vider : ouvrez le DDC 50 et videz la poussière collectée. Pas besoin de nettoyer.
Balayage simple et rapide
Inutile de sortir à chaque fois l'aspirateur pour la saleté superficielle : le nouveau balai électrique K55 nettoie rapidement, confortablement et en profondeur. Sans câble, il est toujours à portée de main grâce à son fonctionnement sur batterie et est particulièrement maniable en raison de sa légèreté. Sa conception intelligente permet un balayage jusqu'à 1 mm des bords. Vous pouvez donc ranger votre balai et votre pelle au placard.
- La brosse peut être retirée ou remplacée en un tournemain.
- La batterie peut être démontée et rechargée. Vous pouvez ainsi continuer à travailler simplement avec la batterie de remplacement (accessoire spécial).
- Le K55 Plus balaie jusqu'à 1 mm du bord grâce à une brosse latérale.
- Le grand réservoir peut être retiré et vidé en toute simplicité.
Aspirateurs multifonctions
Les plus puissants aspirateurs multifonctions de tous les temps.
Les aspirateurs multifonctions de Kärcher peuvent être utilisés de manière universelle, séduisent par leur excellente puissance d'aspiration, leur efficacité énergétique exemplaire, leur nouveau concept de retrait du filtre ainsi que leurs accessoires spécialement développés.
Que vous deviez aspirer des poussières sèches, mouillées, grosses ou fines, les aspirateurs multifonctions de Kärcher assurent une aspiration optimale et un nettoyage absolument irréprochable. Pour résumer, Kärcher propose une solution adaptée à tous les besoins, tant pour un usage intensif qu'occasionnel.
Grâce à leurs moteurs spéciaux à haut rendement ainsi qu'à la construction des appareils et des accessoires assurant des flux optimisés, les nouveaux aspirateurs multifonctions Kärcher sont non seulement nettement plus performants que leurs prédécesseurs, mais ce sont aussi les aspirateurs domestiques les plus puissants jamais créés par Kärcher.
Aperçu des avantages : une aspiration optimale, des économies de temps considérables, de multiples applications.
Nous avons équipé nos modèles dès la gamme standard d'une technologie de retrait du filtre innovante qui permet d'extraire le filtre en quelques secondes. Le filtre plissé plat, bien connu des professionnels, est logé dans un compartiment au niveau de la tête de l'appareil et se démonte en un clin d'œil. Il suffit d'ouvrir le compartiment du filtre, puis de retirer le filtre. C'est aussi simple que cela.
Aperçu des avantages : avec ce système de retrait rapide et pratique du filtre, fini la saleté sur les doigts ou la poussière qui s'envole.
Une gamme d'accessoires spécialement étudiés pour ces nouveaux modèles assure un nettoyage parfait et un maximum de confort. Avec le suceur sol, les tubes, le flexible d'aspiration ou encore la poignée, vous éliminez rapidement et totalement tout type de saleté.
Aperçu des avantages : nettoyage parfait, confort optimal, effort minimal, liberté de mouvement maximale, pas d'obstruction, pas d'interruption du travail.
La fonction intégrée de nettoyage du filtre permet de nettoyer rapidement et efficacement le filtre encrassé de tous les appareils haut de gamme de la série WD 5-6. Il suffit pour cela d'enfoncer la touche « Nettoyage ». Ainsi, la puissance d'aspiration peut être rétablie pour les tâches de nettoyage difficiles. Aperçu des avantages : pas de nettoyage manuel nécessaire, pas de contact avec la saleté, puissance d'aspiration exceptionnelle.
Appareils et accessoires adéquats
DCC 50
Aspirer après avoir foré – c'est du passé.
Balais électriques
Plus la moindre saleté : le balai électrique de Kärcher nettoie en un tournemain.
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