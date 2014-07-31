Percer, balayer, aspirer

Nous avons équipé nos modèles dès la gamme standard d'une technologie de retrait du filtre innovante qui permet d'extraire le filtre en quelques secondes. Le filtre plissé plat, bien connu des professionnels, est logé dans un compartiment au niveau de la tête de l'appareil et se démonte en un clin d'œil. Il suffit d'ouvrir le compartiment du filtre, puis de retirer le filtre. C'est aussi simple que cela.

Aperçu des avantages : avec ce système de retrait rapide et pratique du filtre, fini la saleté sur les doigts ou la poussière qui s'envole.