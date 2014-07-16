REGENWATERRECUPERATIE MET EEN WATERPOMP ?

Pompen voor leidingwatervoorziening

De Kärcher waterpomp zorgt voor de volledig automatische aanlevering van put- en regenwater in huis, bijvoorbeeld aan de wasmachine, om het toilet door te spoelen en om de tuin te besproeien. Dankzij een tuinpomp of huishoudpomp wordt regenwater efficiënt opgevangen en hergebruikt.

Onze pompen schakelen automatisch in en uit afhankelijk van uw waterbehoefte. Bovendien verminderen de eco!ogic-modellen het stroomverbruik met een 0-watt stand-byfunctie, wat zowel goed is voor uw budget als voor het milieu. Dit maakt de regenwaterrecuperatie niet alleen milieuvriendelijk maar ook economisch interessant.

Water ecologisch verantwoord gebruiken.

Huis- en tuinpompen uit de reeks BP Home & Garden van Kärcher leveren een belangrijke bijdrage aan het duurzaam gebruik van water. Ze maken het mogelijk om regen- en putwater op een comfortabele, milieuvriendelijke en efficiënte manier te gebruiken voor toilet, wasmachine en buitenkraan.

Of het nu gaat om een drukverhoger, hydrofoorgroep of bronpomp, deze pompen kunnen worden aangesloten op een regenwaterreservoir, waardoor ze bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een verlaging van uw drinkwaterkosten. Regenwaterrecuperatie wordt zo een slimme oplossing voor duurzaam waterbeheer.