Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel

De regentonpomp BP 2.000-18 Barrel op batterijen maakt het mogelijk om ook in tuinen zonder stroomaansluiting regenwater uit een regenton of opvangvat te gebruiken.

Duurzaam en voordelig: De batterij aangedreven regentonpomp BP 2.000-18 Barrel is de perfecte oplossing voor tuinen zonder stroomaansluiting en de perfecte gietervervanger. Duur drinkwater wordt bespaard dankzij gratis, voedselrijk regenwater uit de regenton. De vatmontageklem zorgt niet alleen voor een perfecte bevestiging voor verschillende vaten, maar ook voor een rugvriendelijke bediening dankzij een aan/uit-schakelaar en de mogelijkheid tot accumontage. Dankzij de transparante klep heeft de gebruiker perfect zicht op de resterende batterijwerktijd. Om ervoor te zorgen dat de slang niet knikt tijdens het water geven uit het vat, is er een slanggeleider om een ​​constante waterstroom te garanderen. Afhankelijk van de eisen en het toepassingsgebied kan deze slanggeleider in 3 standen worden geplaatst: ofwel vastgeklikt aan de linker- of rechterkant van de houderbevestiging, of los op een vrije ruimte aan de rand van de ton. Dankzij zijn kleine formaat past deze lichte pomp ook in smalle openingen van vaten, bijvoorbeeld IBC-containers. De geïntegreerde voorfilter beschermt de pomp tegen vervuiling.

Kenmerken en voordelen
Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel: Variabele positie van de slanguitlaat in 3 standen
Variabele positie van de slanguitlaat in 3 standen
Perfecte aanpassing aan elke toepassing.
Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel: 18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
Batterij met Real Time Technology en LCD-scherm: de resterende looptijd, de resterende laadtijd en de batterijcapaciteit. Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen. De verwisselbare batterij kan gebruikt worden in alle andere toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power platform.
Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel: Flexibel klemsysteem
Flexibel klemsysteem
Perfecte bevestiging op elk vat dankzij de nauwkeurige pasvorm.
Lichtgewicht
  • Pomp past in nauwe openingen (bijv. IBC-container).
Slanglengte is aanpasbaar
  • Perfecte aanpassing aan de verschillende dieptes van het vat.
slanghouder op vat
  • Stabiele batterijmontage.
Geïntegreerde aan/uit-schakelaar in batterijhouder
  • Rugvriendelijke, ergonomische bediening zonder bukken.
Slanggeleider
  • Voorkoming van knikken in de slang en dus een constante waterstroom.
Geïntegreerde voorfilter
  • Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Transparante klep
  • Ideaal zicht op het realtime-technologie LCD-batterijdisplay.
Specificaties

Technische gegevens

Battery platform 18 V Battery platform
Nominaal ingangsvermogen (W) 80
Max. wateropbrengst (l/u) < 2000
Opvoerhoogte (m) max. 20
Werkdruk (bar) max. 2
Pompdiepte (m) max. 1,8
Aanvoertemperatuur (°C) max. 35
Stroomsoort (V) 18
Werktijd per batterijlading (min) max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5 Ah)
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 1,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 173 x 135 x 316

Inbegrepen bij levering

  • slanghouder op vat
  • Slang, aanpasbare lengte
  • Slanggeleider

Uitvoering

  • Bevestigingsmogelijkheid
  • Inclusief voorfilter
  • Geïntegreerde aan/uit schakelaar
  • Overstroom stroomonderbreker
Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel
Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel
Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel
Videos
Toepassingen
  • Voor het besproeien van de tuin door regentonnen
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij