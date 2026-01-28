Duurzaam en voordelig: De batterij aangedreven regentonpomp BP 2.000-18 Barrel is de perfecte oplossing voor tuinen zonder stroomaansluiting en de perfecte gietervervanger. Duur drinkwater wordt bespaard dankzij gratis, voedselrijk regenwater uit de regenton. De vatmontageklem zorgt niet alleen voor een perfecte bevestiging voor verschillende vaten, maar ook voor een rugvriendelijke bediening dankzij een aan/uit-schakelaar en de mogelijkheid tot accumontage. Dankzij de transparante klep heeft de gebruiker perfect zicht op de resterende batterijwerktijd. Om ervoor te zorgen dat de slang niet knikt tijdens het water geven uit het vat, is er een slanggeleider om een ​​constante waterstroom te garanderen. Afhankelijk van de eisen en het toepassingsgebied kan deze slanggeleider in 3 standen worden geplaatst: ofwel vastgeklikt aan de linker- of rechterkant van de houderbevestiging, of los op een vrije ruimte aan de rand van de ton. Dankzij zijn kleine formaat past deze lichte pomp ook in smalle openingen van vaten, bijvoorbeeld IBC-containers. De geïntegreerde voorfilter beschermt de pomp tegen vervuiling.