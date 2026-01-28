Regentonpomp BP 2.000-18 Barrel
De regentonpomp BP 2.000-18 Barrel op batterijen maakt het mogelijk om ook in tuinen zonder stroomaansluiting regenwater uit een regenton of opvangvat te gebruiken.
Duurzaam en voordelig: De batterij aangedreven regentonpomp BP 2.000-18 Barrel is de perfecte oplossing voor tuinen zonder stroomaansluiting en de perfecte gietervervanger. Duur drinkwater wordt bespaard dankzij gratis, voedselrijk regenwater uit de regenton. De vatmontageklem zorgt niet alleen voor een perfecte bevestiging voor verschillende vaten, maar ook voor een rugvriendelijke bediening dankzij een aan/uit-schakelaar en de mogelijkheid tot accumontage. Dankzij de transparante klep heeft de gebruiker perfect zicht op de resterende batterijwerktijd. Om ervoor te zorgen dat de slang niet knikt tijdens het water geven uit het vat, is er een slanggeleider om een constante waterstroom te garanderen. Afhankelijk van de eisen en het toepassingsgebied kan deze slanggeleider in 3 standen worden geplaatst: ofwel vastgeklikt aan de linker- of rechterkant van de houderbevestiging, of los op een vrije ruimte aan de rand van de ton. Dankzij zijn kleine formaat past deze lichte pomp ook in smalle openingen van vaten, bijvoorbeeld IBC-containers. De geïntegreerde voorfilter beschermt de pomp tegen vervuiling.
Kenmerken en voordelen
Variabele positie van de slanguitlaat in 3 standenPerfecte aanpassing aan elke toepassing.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatformBatterij met Real Time Technology en LCD-scherm: de resterende looptijd, de resterende laadtijd en de batterijcapaciteit. Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen. De verwisselbare batterij kan gebruikt worden in alle andere toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power platform.
Flexibel klemsysteemPerfecte bevestiging op elk vat dankzij de nauwkeurige pasvorm.
Lichtgewicht
- Pomp past in nauwe openingen (bijv. IBC-container).
Slanglengte is aanpasbaar
- Perfecte aanpassing aan de verschillende dieptes van het vat.
slanghouder op vat
- Stabiele batterijmontage.
Geïntegreerde aan/uit-schakelaar in batterijhouder
- Rugvriendelijke, ergonomische bediening zonder bukken.
Slanggeleider
- Voorkoming van knikken in de slang en dus een constante waterstroom.
Geïntegreerde voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Transparante klep
- Ideaal zicht op het realtime-technologie LCD-batterijdisplay.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|80
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 2000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 20
|Werkdruk (bar)
|max. 2
|Pompdiepte (m)
|max. 1,8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Stroomsoort (V)
|18
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|173 x 135 x 316
Inbegrepen bij levering
- slanghouder op vat
- Slang, aanpasbare lengte
- Slanggeleider
Uitvoering
- Bevestigingsmogelijkheid
- Inclusief voorfilter
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Overstroom stroomonderbreker
Videos
Toepassingen
- Voor het besproeien van de tuin door regentonnen