Durable et économique : la pompe vide-fût BP 2.000-18 Barrel est la solution parfaite pour les jardins sans prise de courant et l'alternative idéale à l'arrosoir. En utilisant l'eau de pluie gratuite et riche en nutriments récupérée dans une cuve d'eau, vous ferez des économies sur l'eau potable onéreuse. La pince de fixation innovante n'assure pas seulement un maintien parfait sur différentes cuves, mais aussi une utilisation qui ménage le dos grâce à un interrupteur Marche/Arrêt et offre en outre la possibilité d'accueillir la batterie. Le couvercle transparent de la batterie permet une vue parfaite sur l'afficheur en temps réel de la batterie. Pour que le flexible ne se plie pas lors de l'arrosage à partir de la cuve, un guidage de flexible est prévu, garantissant un flux d'eau constant. Ce guidage de flexible peut prendre 3 positions selon les besoins et l'utilisation : soit encliqueté à gauche ou à droite de la fixation pour la batterie soit détaché de celle-ci et placé à un endroit libre sur le rebord de la cuve. Du fait de sa petite taille, cette pompe légère passe en outre à travers les ouvertures étroites des cuves telles que les conteneurs GRV. Le préfiltre intégré protège la pompe contre les impuretés.