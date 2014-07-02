Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7,0 m

Compleet, aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang van 1", 7 m voor algemeen gebruik. Met zuigfilter en terugslagklep voor de aansluiting aan de aanzuigkant van de tuinpompen en de hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. Ideaal om te voorkomen dat er water terugstroomt. Kan ook worden gebruikt als verlenging van zuigslangen. Voor gebruik met de hierboven vermelde pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).