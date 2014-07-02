Of het nu gaat om de besproeiing van uw tuin met een constante druk of de wateraanvoer voor uw wasmachine of uw badkamer : de duurzame en onderhoudsvrije BP 5 Home & Garden kwaliteitspomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen voor de aanvoer van water. De automatische start-/stop-functie zorgt ervoor dat de BP 5 automatisch wordt in- en uitgeschakeld. In geval van nood, schakelt de droogloopbeveiliging de pomp automatisch uit waarbij de fout oplicht op het display. De 4-traps aandrijving blinkt uit dankzij zijn hoog vermogen, zijn efficiëntie en een soepele werking. Voor dezelfde wateropbrengst, heeft de BP 5 Home & Garden een lager motorvermogen nodig dan de traditionele pompen – een energiebesparing van ongeveer 30%. De geïntegreerde voetschakelaar, twee uitgangen voor een gelijktijdige bediening van twee aangesloten toestellen en een geluiddempende rubberen voetsteun zorgen voor nog extra comfort, bovenop de veiligheidskenmerken zoals de standaard voorfilter en de geïntegreerde terugslagventielen voor een betrouwbare bediening. Kärcher biest ook een verlengde garantieperiode van 5 jaar aan.