De duurzame BP 5 Home & Garden premium huis - en tuinpomp met een efficiënte 4-traps aandrijving voor het besproeien van uw tuin en voor de wateraanvoer in het huishouden (bv. bij gebruik van regenwater). Handig, sterk, betrouwbaar!
Of het nu gaat om de besproeiing van uw tuin met een constante druk of de wateraanvoer voor uw wasmachine of uw badkamer : de duurzame en onderhoudsvrije BP 5 Home & Garden kwaliteitspomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen voor de aanvoer van water. De automatische start-/stop-functie zorgt ervoor dat de BP 5 automatisch wordt in- en uitgeschakeld. In geval van nood, schakelt de droogloopbeveiliging de pomp automatisch uit waarbij de fout oplicht op het display. De 4-traps aandrijving blinkt uit dankzij zijn hoog vermogen, zijn efficiëntie en een soepele werking. Voor dezelfde wateropbrengst, heeft de BP 5 Home & Garden een lager motorvermogen nodig dan de traditionele pompen – een energiebesparing van ongeveer 30%. De geïntegreerde voetschakelaar, twee uitgangen voor een gelijktijdige bediening van twee aangesloten toestellen en een geluiddempende rubberen voetsteun zorgen voor nog extra comfort, bovenop de veiligheidskenmerken zoals de standaard voorfilter en de geïntegreerde terugslagventielen voor een betrouwbare bediening. Kärcher biest ook een verlengde garantieperiode van 5 jaar aan.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te gebruiken in huis en tuin
- Betrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.
Veilig en duurzaam
- Voorfilter, terugslangklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.
Meerfasig pomptype
- Uiterst energie-efficiënt en fluisterstil.
Automatische start/stop
- De pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pomp moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Display voor foutcontrole
- Een fout die te maken heeft met de aanzuiging of de druk wordt aangegeven.
Twee wateruitgangen
- Meervoudig gebruik, zoals het besproeien van het gras met een sproeier en tegelijkertijd de tuin sproeien met een tuinslang.
Flexibele T-aansluiting
- Flexibele installatie voor een optimale uitlijning van de aangesloten slangen.
Comfortabele voetschakelaar
- Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 6000
|Opvoerhoogte (m)
|48
|Werkdruk (bar)
|max. 4,8
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,85
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|15,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 540 x 373
Inbegrepen bij levering
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Automatische start/stop functie
- Incl. voorfilter en terugslagventiel
- Droogloopbeveiliging
- Grote vulopening
- Ergonomische draaggreep
- Opbergplaats voor kabels
- Display voor foutcontrole
- Twee wateruitgangen
- Roterende geluiddempende rubberen voet
Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.
Onderdelen BP 5 Home & Garden
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.